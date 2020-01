Venemaa president Vladimir Putin vallandas kolmapäeval avaldatud ukaasiga Tšuvaši Vabariigi juhi Mihhail Ignatjevi, kes oli varem pälvinud tähelepanu sellega, et jagades tseremoonial uute tuletõrjeautode võtmeid lasi ta vähemalt ühel ohvitseril võtme saamise nimel "sitsida".

Kremli teatel määrati Tšuvaššia juhi kohusetäitjaks riigiduuma rahvuste küsimuste komitee esimees Oleg Nikolajev, vahendas Lenta.

Ka võimuerakond Ühtne Venemaa andis teada, et Ignatjev on partei ridadest välja arvatud. "Jääb mulje, et kuberner elab paralleelreaalsuses ajal, mil president räägib lugupidamisest inimeste vastu," rõhutas Ühtse Venemaa esindaja Andrei Turtšak.

Ignatjevil õnnestus lõppeval kuul lausa kaks skandaali korraldada.

19. jaanuaril kutsus ta üles kriitilisi kohalikke ajakirjanikke "mättasse lööma". Hiljem ta küll vabandas oma sõnakasutuse eest.

24. jaanuaril hakkas aga sotsiaalmeedias kulutulena levima video pealinn Tšeboksarõ keskväljakul toimunud tseremooniast, kus Ignatjev uute tuletõrjeautode võtmeid üle andes üht päästeametnikku "dresseeris".

Vabariigi juhi pressiteenistus selgitas hiljem, et mehed olevat omavahel tuttavad ning et Ignatjev tegi lihtsalt nalja.

Väljaanne Pravda PFO kirjutas juba varem, et intsidendist ollakse teadlikud ka Moskvas ning et eriolukordade ministeeriumi juhtkond on väga nördinud ohvitseri mõnitanud regioonijuhi peale.