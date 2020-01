Muuseumisse näitusele jääb eriline sõiduk mõneks kuuks, misjärel saab Kaitseliit selle taas oma käsutusse, teatas ERM sotsiaalmeedias.

Muuseum meenutas, et kaheksa teenistusaasta jooksul läbis Mercedes-Benz üle 300 000 kilomeetri ja kui 1997. aastal viidati, et auto on liiga tavaline ega sobi enam presidendile, jäi Lennart Meri eriarvamusele: "Ei ole midagi halenaljakamat, kui uude soomustatud ametiautosse lukustatud Eesti riigipea Harjumaa teedel või Taevaskoja lätetel. Pigem kõnnin jala või muretsen jalgrattaga." Mercedes- Benz jäigi kasutusse presidendi ametiaja lõpuni.

Auto asub ERM-i restoranis "Pööripäev" ja selle uudistamine on tasuta.

Auto andis president Arnold Rüütel 2002. aastal üle Kaitseliidule, kes sõiduki esinduslikku korda tegi.

Autoleht meenutas 2017. aastal, et Meri istus musta S-klassi Mercedese beežist nahast tagaistmele esmakordselt 1993. aasta juunis. Sellest pajatasid ka toonased ajalehed, et presidendil on uus auto. Tegelikult polnud see uus, vaid kasutatud.

Tegemist oli 1992. aasta mudeliga, millega varem sõitis riigiaktsiaseltsi Tallinna Hotellid peadirektor. Samuti polnud see Mercedese tippmudel, vaid sellest kaks korda odavam baasmudel.

Meri esimene ametiauto oli Tšaika GAZ-14, millega sõidutati ta 1992. aasta oktoobris Toompeale ametivannet andma. Enne Mercedest oli ta ametiautoks aga Volvo 960.