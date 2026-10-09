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Kremli teatel osales Schröder Putini sünnipäevapeol

Välismaa
Gerhard Schröder ja Vladimir Putin
Gerhard Schröder ja Vladimir Putin Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Saksamaa endine kantsler Gerhard Schröder osales kolmapäeval Moskvas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini 74. sünnipäeva tähistamisel. Kreml teatas, et Putin kutsus oma vana sõbra enda juurde külla ning avaldas nende kohtumisest fotod.

Putin tähistas kolmapäeval Moskvas oma sünnipäeva ning sai siis teada, et Schröder viibib töövisiidil Venemaa pealinnas, vahendas Deutsche Welle

"President kutsus oma vana sõbra enda juurde külla," teatas Kreml. 

Hiljuti selgus, et 82-aastane Schröder naaseb Venemaa ärimaailma. Saksamaa endine kantsler Schröder liitub Hyperglobuse nõukoguga. Kõnealune ettevõte haldab Venemaal supermarketiketti, mis varem kuulus Saksa jaemüüjale Globus 

Schröder oli Saksamaa kantsler aastatel 1998–2005 ja pidas parteijuhi ametit aastatel 1999–2004. Pärast seda töötas ta Venemaa energiaettevõtetes ja üritas jätkata Vladimir Putiniga suhtlemist ka pärast seda, kui Venemaa alustas 2022. aasta veebruaris sõjalist tegevust Ukrainas. See tekitas palju poleemikat ka Saksa sotsiaaldemokraatide (SPD) ridades. Schröderit üritati ka parteist välja visata, kuid kõik sellised katsed kukkusid lõpuks läbi.  

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: DW

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