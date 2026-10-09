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Eesti Pank tugevdab Kentmanni tänava ääres oma maja kaitset

Eesti
Kivid Eesti Panga hoone juures.
Kivid Eesti Panga hoone juures. Autor/allikas: ERR
Eesti

Tallinna südalinnas asuv Eesti Pank tugevdab Kentmanni tänava ääres oma maja kaitset, paigaldades hoone ette dolomiitrahnud.

Viimase 20 aasta jooksul on üle Vabaduse väljaku kihutanud autojuhid ramminud pangahoone seina paarikümnel korral. Kurvil Eesti Panga juures on juhtunud õnnetusi, kus joobes juht on sõitnud panga seina sisse. Selle vältimiseks on sinna nüüd toodud kividest takistus.

Lisaks on panga juhtkonnal meeles pronksiöö kogemus, kui õnnekombel jäi hoone kaitstuks.

"Meil on Eesti Panga kvartalis päris palju või ütleme, uskumatult palju vara ja me see vara ei kuulu meile, see kuulub Eesti vabariigile, või täpsem oleks isegi öelda, Eesti elanikele, ja meil on kohustus seda vara valvata ja kaitsta maksimaalsel tasemel," lausus Eesti Panga juhatuse nõunik Rait Roosve.

Kuna tegemist on avaliku linnaruumiga, ei tohi ega taha keskpank sinna müüri ehitada. Paigaldatav kivirida peab tagama tavaliikluse ohutuse ning peatama sõiduautod ja väikeveokid.

Riigikaitselise rajatisega siiski tegu ei ole ja näiteks tankide eest kivid hoonet ei kaitse.

"See on Eesti rahvuskivi, paekivi, täpsemalt dolomiit, ja need on toodud Saaremaalt Kaarmast. Kindlasti see aeglustab tanki, aga arvestades nende dolomiitrahnude massi ja tanki massi, siis puhtalt füüsikaliselt või mehaaniliselt on kindlasti võit tanki poolel. Aga see ei võimalda ka tankil otse meie seina rammida," ütles Roosve.

Koostöös Tallinna linnavalitsusega teostatav projekt valmib juba järgmise nädala lõpuks. Kivide juures paiknevad kõrrelised peaksid järgmise suve juuliks kivid varjama, muutes Kentmanni tänava poolse pangaesise senisest rohelisemaks.

Toimetaja: Marko Tooming

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