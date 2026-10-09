Ukraina on asunud ründama Venemaa tehnoloogiahiiule Yandex kuuluvaid andmekeskuseid. Ukraina andis nii neljapäeval kui reedel lööke ettevõte andmekeskuste pihta.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 9. oktoobril kell 13.50:

- Ukraina laiendab droonirünnakuid Yandexi andmekeskustele;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 194 lahingut;

- Suurbritannia annab Ukrainale talveks 54 miljonit naela toetust;

- Ukraina võttis sihikule Venemaa raketikütuse tehase;

- Hmara ja Pistorius arutasid Ukraina elutähtsa taristu kaitsmist;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1710 sõdurit.

Ukraina laiendab droonirünnakuid Yandexi andmekeskustele

Ukraina ründas reedel Venemaa tehnoloogiaettevõtte Yandex andmekeskust ja lõi selle osaliselt rivist välja. Päev varem tabas löök samalaadset, ent märksa olulisemat rajatist. Sellega laiendas Ukraina rünnakuid Venemaa sihtmärkidele vastusena Moskva löökidele Ukraina andmekeskuste pihta.

Venemaa tehisintellekti arendamises keskset rolli mängiv ja vahel sealses meediaruumis Vene Google'iks kutsutud Yandex teatas, et Moskvast edelas asuvas Kaluga oblastis paiknevat andmekeskust tabasid Ukraina droonid ning keskus pandi osaliselt seisma.

Ööpäev varem seiskas Ukraina rünnak Yandexi peamise andmekeskuse Rjazani oblastis Sassovos. Seal asub kaks kolmest superarvutist, mida kasutatakse ettevõtte tehisintellektimudeli arendamiseks. Yandex teatas, et hindab rünnaku tekitatud kahju ega saa kinnitada, kas seadmeid õnnestub taastada.

Mõlemad sõdivad pooled on sel aastal hoogustanud droonirünnakuid taristuobjektidele. Sihtmärkide hulka kuuluvad energiarajatised ja naftatöötlemistehased, naftat ning vilja vedavad laevad ja sadamad, e-kaubanduse laod ning viimati ka andmekeskused.

Yandex, mille rakendused kuuluvad lahutamatult paljude venelaste argipäeva, märkis, et rünnakud tabasid ettevõtte tegevuse tuuma ning praegu püütakse teenuste töös hoidmist tagada.

"Andmekeskused on Yandexi raudne süda. Nende töö on kriitilise tähtsusega teenustele, millest on saanud osa inimeste igapäevaelust. Miljonid kasutajad jälgivad liiklust ja planeerivad teekondi, kuulavad muusikat, vaatavad filme, tellivad toidukaupu ning otsivad küsimustele vastuseid," seisis ettevõtte avalduses.

"Meie tehnoloogia aitab sadadel tuhandetel ettevõtetel äritegevust juhtida. Seda kasutatakse tellimuste vastuvõtmiseks, klientide teenindamiseks ja koostööks partneritega," märkis ettevõte.

Yandexi aktsia kukkus Moskva börsil 3,75 protsenti, olles päeva suurim langeja.

"Riskid ei puuduta üksnes Yandexi teenuste võimalikku ajutist kättesaamatust ja teatavate segmentide tulukaotust, vaid ka ettevõtte ulatuslikku äriklientide baasi," nentis T-Investmentsi aktsiaanalüüsi juht Marjana Lazaritševa.

Tema sõnul saaks ettevõte osa koormusest suunata ümber teistesse andmekeskustesse. "Kui aga rünnakuahel jätkub, kaob seegi võimalus, mis võib kaasa tuua veelgi raskemad tagajärjed."

Rünnakutest tingitud häirete täielik ulatus ei selgunud kohe, ehkki vähemalt ühes Yandexi rakenduses kuvati teateid võimalike toimimistõrgete kohta.

Yandex kinnitas, et teeb häiritud teenuste taastamiseks ööpäevaringselt tööd. "See on praegu meie peamine ülesanne, kuid paraku mitte lihtne," nentis ettevõte avalduses.

Venemaa on viimase kuu jooksul andnud lööke Ukraina andmekeskuste ja telekommunikatsioonitaristu pihta, sealhulgas Kiievi kesklinnas.

"Me vastame alati samaga," sõnas Ukraina president Volodõmõr Zelenski neljapäeval. "Te teate, et nad on rünnanud ja ründavad jätkuvalt meie andmekeskusi. Me vastame sellele. Kõiki üksikasju ma avaldada ei saa."

Ukraina on varemgi võtnud sihikule Venemaa majandusele elutähtsate ettevõtete ladusid, teiste seas e-kaubanduse hiiglaste Wildberriese ja Ozoni logistikakeskusi, mispeale ründas Venemaa sarnaseid ettevõtteid Ukrainas.

Avalike andmete kohaselt kuulub Yandexile viis andmekeskust, millest kahte on juba tabatud. Ülejäänud kolmest asuvad kaks Moskva ja üks Vladimiri oblastis.

Yandex teatas 2021. aastal, et neljapäeval tabamuse saanud Sassovo andmekeskuses asub kaks ettevõtte kolmest Nvidia A100 kiipidel põhinevast superarvutist, mida kasutatakse suure keelemudeli YandexGPT treenimiseks. Yandex keeldus täpsustamast, kas rünnak kahjustas superarvuteid.

Mitmed Venemaa veebiteenused teatasid neljapäeval tehnilistest tõrgetest; teiste seas kannatasid kinnisvaraportaal Cian, kirjandusportaal Litmarket ning Venemaa Raudteede ja jalgpalliklubi Moskva Spartak veebilehed.

Ukraina varasemad rünnakud Venemaa sihtmärkidele on tekitanud kütusenappust ja tanklajärjekordi, toonud kahju kümnetele tuhandetele e-kaubandusega seotud väikeettevõtetele ning kiirendanud inflatsiooni, kuna kütusehinna tõus kandub üle tarbijahindadesse.

Vene rünnakute tekitatud purustused on sundinud mitut Ukraina andmekeskust tegevust peatama; ühe rünnaku järel jäi ajutiselt internetiühenduseta 100 000 majapidamist.

Ukraina digiminister ütles eelmisel kuul Reutersile, et vastusena Venemaa rünnakutele viib riik digitaristut maa alla.

Ukraina võttis sihikule Venemaa raketikütuse tehase

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu reedet Venemaal Tveri oblastis asuvat tehast. Tehas toodab tiibrakettide Kh-55 ja Kh-101 kütusekomponente. Vene Telegrami kanalite teatel nähti tehase lähedal plahvatusi ja suitsu.

Rünnaku tekitatud kahju ulatus pole teada. Tehas on USA, Suurbritannia ja mitme teise riigi sanktsioonide all. Venemaa kasutab rakette Kh-55 ja Kh-101 regulaarselt Ukraina linnade ründamiseks.

Sotsiaalmeediakanalid teatasid hiljem, et droonid ründasid veel ka Komi Vabariigis asuvat naftatehast. Tehas kuulub Lukoilile ning selle tootmisvõimsus on umbes neli miljonit tonni aastas.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 194 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 194 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Kõige rohkem rünnakuid registreeriti Pokrovski suunal (15), sellele järgnesid Huljaipole suund (12) ja Kostjantõnivka suund (11). Venemaa jätkab ka Kupjanski, Lõmani, Slovjanski, Oleksandrivka ja Orihhivi suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist, vahendas Ukrainska Pravda.

Suurbritannia annab Ukrainale talveks 54 miljonit naela toetust

Ühendkuningriigi välisminister Ed Miliband kinnitas neljapäeval oma praeguses ametis toimuval esimesel visiidil Kiievisse Suurbritannia vankumatut toetust Ukrainale ning teatas 54 miljoni naela ehk 71,3 miljoni USA dollari suurusest rahastusest.

Umbes 54 miljonit naela suunatakse energia- ja humanitaarabiks, et aidata ukrainlastel talv üle elada, kuna Venemaa jätab jätkuvalt Ukraina kogukondi elektrita.

"Me seisame koos Ukraina rahvaga mitte ainult seetõttu, et see on Euroopa ja NATO julgeoleku eesliin, vaid seetõttu, et see on ülemaailmse õigluse ja õigusriigi põhimõtete hoidmise võitluse keskmes. Minu sõnum Putinile on selge, et Venemaal ei õnnestu meid välja kurnata. Kuni Venemaa ei vali rahuteed, ei tee Ühendkuningriik järeleandmisi oma toetuses Ukrainale, meie väärtustele ega riiklikule julgeolekule. Venemaa jääb paariaks," rääkis Miliband.

Hmara ja Pistorius arutasid Ukraina elutähtsa taristu kaitsmist

Ukraina kaitseminister Jevheni Hmara ja Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius arutasid neljapäeval telefonivestluses Ukraina peamisi vajadusi elutähtsa taristu kaitsmisel ja seda eelkõige pealinnas Kiievis.

Ministrid keskendusid eeskätt õhutõrjesüsteemide, mille hulgas süsteemide IRIS-T püüdurrakettide tarnete suurendamisele.

Samuti arutati Venemaa ballistiliste rünnakute ohtu.

Hmara rõhutas, et Ukraina arendab asümmeetrilisi vastumeetmeid ja annab lööke Venemaa raketiheitjatele, milles on selliste sihtmärkide tabamisel juba tulemusi saavutanud.

Ministrid tõstatasid ka tööstuskoostöö, droonide ühise tootmise ja Ukraina lahingukogemuse jagamise teema, et tugevdada ühtlasi Saksamaa julgeolekut.

President Volodõmõr Zelenski lubas, et Ukraina jätkab Venemaale vastulöökide andmist

"Oleme selleks kindlasti võimelised," kinnitas Zelenski

"Vastame alati samaga. Mis puudutab andmekeskusi, siis nagu te kõik teate, on nad rünnanud ja ründavad endiselt meie andmekeskusi," rääkis riigipea.

Presidendi kommentaarid järgnesid Ukraina õhurünnakutele tehnoloogiaettevõtte Yandexi andmekeskuse vastu Venemaal asuvas Rjazani oblastis. Õhurünnak põhjustas internetihäireid mitmetes pangateenustes, aga ka näiteks internetikeskkondades Google ja RuTube ning Venemaa Raudtee veebisaidil.

Yandex Cloud tunnistas hiljem intsidenti ja probleeme teenuses. Ettevõte hoiatas, et katkestus võib mõjutada ka teisi nende pilvevõrgu osi ja soovitades klientidel viia teatud teenused mujale, kuni insenerid töötavad süsteemide taastamise kallal.

"Me vastasime neile," ütles Zelenski ajakirjanikele, kui temalt küsiti Yandexi rünnaku kohta.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1710 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 549 490 (+1710);

- tankid 12 402 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 25 509 (+7);

- suurtükisüsteemid 50 950 (+67);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2199 (+5);

- õhutõrjesüsteemid 1693 (+1);

- lennukid 443 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robotisüsteemid 2908 (+18);

- operatiivtaktikalised droonid 555 335 (+1757);

- tiibraketid 5126 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 160 412 (+617);

- eritehnika 4810 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.