"Õnnitlused suursaadik Baiba Bražele tema nimetamise puhul NATO abipeasekretäriks avaliku diplomaatia valdkonnas," kirjutas Läti välisminister Edgars Rinkevics kolmapäeva õhtul sotsiaalmeedias.

Ta soovis Bražele edu uuel töökohal ning väljendas veendumust, et Braže teadmised ja kogemused on alliansile suureks abiks.

NATO peasekretär on endine Norra peaminister Jens Stoltenberg ning asepeasekretär Rumeenia poliitik Mircea Geoana. Alliansi tsiviilstruktuuri kaheksat osakonda juhivad abipeasekretärid, millest avaliku diplomaatia valdkonda hakkab nüüd kureerima Braže.

Braže alustas Läti välisministeeriumis 1990ndate alguses, aastatel 1996-98 töötas ta Läti esinduses ÜRO juures New Yorgis, aastatel 2003-08 oli suursaadik Hollandis. Töötades aastatel 2011-16 Läti välisministeeriumis julgeolekupoliitika ja rahvusvaheliste organisatsioonide osakonna peadirektorina, tegeles ta NATO, Euroopa Nõukogu ja OSCE teemadega. Pärast seda kuni praeguseni on ta töötanud Läti suursaadikuna Ühendkuningriigis.

Läti diplomaatide edu rahvusvahelistele ametikohtadele kandideerimisel on silmapaistev, kolm lätlast on kõrgetel kohtadel Euroopa Komisjonis ning endine peaminister Valdis Dombrovskis on ka üks kolmest juhtivast asepresidendist.