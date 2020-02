Tellimuslend evakueeritutega, kelle seas on 89 last, maandus esmaspäeva õhtul Exmouthi lähedal asuvas lennuväebaasis, kust Austraalia kodanikud ja alalised elanikud toimetatakse väiksemate lennukitega India ookeanis asuvale Jõulusaarele.

Võimude andmeil hoitakse karantiini panduid eraldi väljasaatmist ootavast Sri Lanka perekonnast, kes olid seni kinnipidamiskeskuse ainsad asukad.

"Plaan on panna inimesed väikestesse pererühmadesse, nii et ei ole täielikku läbikäimist. Seega ei peaks terve grupp sinna jääma, kui keegi tõesti haigeks jääb," ütles tervishoiujuht Brendan Murphy.

Välisminister Marise Payne ütles, et valitsus kaalub ka teise lennuki saatmist Wuhani, et evakueerida sealt veel umbes 300 austraallast.

Austraalia arutab Vaikse ookeani riikidega ka nende kodanike evakueerimist, kuid Payne'i sõnul peaks ka nende kodanikud Austraalia tšarterlennule tulles Jõulusaarele karantiini minema.

Viirus on nakatanud Hiinas üle 14 000 ja tapnud veel üle 360 inimese. Haigus on levinud enam kui 24 riiki, sealhulgas ka Austraaliasse, kus on teatatud 12 juhtumist.