Hiina teadlased: soomusloom võib olla uue viiruse vaheperemees

Viirus on levinud nüüdseks rohkem kui 20 riiki, surnud on 630 ja nakatunud vähemalt 31 000 inimest.

Lõuna-Hiina põllumajandusülikooli teadlased on tuvastanud soomusloomas viiruse võimaliku vaheperemehe, ütles ülikool üksikasju avaldamata.

Uus viirus ilmus välja eelmise aasta lõpus Hiina keskosas Wuhanis elusloomaturul ja arvati, et seda kandsid nahkhiired. Teadlased oletasid kohe, et viirus jõudis inimesteni ilmselt mingi vaheperemehe kaudu.

Rohkem kui 1000 metslooma proove uurinud teadlased avastasid, et soomusloomast leitud viiruse genoomijärjestus vastab 99 protsendi ulatuses koroonaviirusesse nakatunud patsientide omale, vahendas uudisteagentuur Xinhua reedel.

Soomusloom on üks salaküttimisest ja -kaubandusest enim ohustatud loomaliike maailmas. Viimase kümnendi jooksul on Aasia ja Aafrika metsades kinni püütud üle miljoni soomuslooma.

Nende peamine turg on Hiina ja Vietnam, kus soomuseid kasutatakse rahvameditsiinis, ehkki kontrollitud mõju neil pole, - ja liha müüakse althõlma.

Hiina kehtestas jaanuaris ajutise metsloomadega kauplemise keelu, kuni epideemia kontrolli alla saadakse.

Jaapani kruiiisilaeval leiti koroonaviirus veel 41 inimesel

Jaapani ranniku lähedal seisval kruiisilaeval leiti koroonaviiruse uus tüvi veel 41 inimesel, teatas neljapäeval Jaapani tervishoiuminister.

Koos uute juhtumitega on laeva pardal registreeritud vähemalt 61 nakatunut, lausus Katsunobu Kato.

Jaapani võimud võtsid analüüse 273 Diamond Princessi pardal olnud inimeselt. Alus pandi karantiini pärast seda, kui läinud kuul Hongkongis maale läinud endiselt reisija võetud proov viiruse suhtes positiivseks osutus.

"Selgusid viimase 171 testi tulemused ning 41 neist osutusid positiivseks," ütles Kato ajakirjanikele.

"Täna saadetakse nad haiglatesse erinevates prefektuurides ning praegu me valmistume selleks."

"Ühtekokku osutus 273 proovist positiivseks 61," lisas ta.

Esmaspäeva õhtust saadik Jaapani ranniku lähedal seisval laeval on üle 3700 reisija ja meeskonnaliikme. Alus sildus neljapäeval Yokohamas, et varustada end karantiini jaoks, mis võib kesta kuni 19. veebruarini.

Kakskümmend inimest, kel viirus varem diagnoositi, on juba aluselt haiglatesse toimetatud.

Tai minister ähvardab maskideta turistid välja saata

Tai tervishoiuminister pahandas reedel Lääne turistidega, kes viiruseohust hoolimata maske ei kanna, ja soovitas nad riigist välja saata.

Tai turismitööstusele on andnud ränga hoobi Hiina turistide kadumine, sest Hiinas on uue koroonaviiruse puhangu tõttu kehtestatud ranged reisipiirangud.

Turism moodustab 18 protsenti Tai kuningriigi sisemajanduse kogutoodangust ja hiinlased turistidest tubli neljandiku.

Viirus on nõudnud Hiinas rohkem kuin 600 inimese elu. Tais on tuvastatud 25 nakatumist, üheksa patsienti on paranenud.

Linnatänavad, ühistransport ja ostukeskused on täis maskides inimesi.

Tervishoiuminister Anutin Charnvirakul jagas reedel Bangkoki õhuraudtee peatuses sõitjatele maske ja kurtis turistide üle, kes keeldusid neid vastu võtmast ja käitusid, nagu ei hooliks sugugi.

"Sellised inimesed peaksime me Taist välja viskama," ütles ta ärritulnult ajakirjanikele.

Minister keeldus ajakirjanike lisaküsimustele vastamast, kuid postitas hiljem Facebooki vabanduse, selgitades, et läks mõnede Euroopast pärit välismaalaste tõrksuse tõttu endast välja.

Eelmisel aastal külastas Taid üle 10 miljoni Hiina turisti, selleks aastaks prognoositakse neid viiruse tõttu kahe miljoni võrra vähem, mistõttu muutuvad USA, Euroopa ja teised turud tähtsamaks.

Vilniuses haiglasse toimetatud reisijal ei tuvastatud koroonaviirust

Leedu pealinnas viirusekahtluse tõttu haiglasse toimetatud lennureisijal ei tuvastatud uut koroonaviirust, ta oli haigestunud grippi, teatasid meedikud reedel.

Reisija saabus neljapäeval USA-st Varssavi kaudu Vilniusesse. Pärast arstlikku kontrolli ja analüüside võtmist lubati ta juba neljapäeval koju.

"Mees lubati eile (haiglast) välja ja Santara kliiniku juht teavitas tervishoiuministrit. Nagu ministeerium alguses juba ütles, see juhtum ei ole seotud koroonaviirusega. Analüüsi ei saadetud riiklikku terviselaborisse," ütles tervishoiuministri Aurelijus Veryga kõneisik Lina Businskaitse Leedu BNS-ile.

Santarase kliiniku asedirektor Edita Kazenaite ütles, et analüüsid tehti tunniga ja need näitasid, et mehel on tavaline gripp. Ta lubati kohe kodusele ravile.

Vilniuse tervisekeskuse direktor Rolanda Lingiene ütles varem BNS-ile, et arvestades, kus kohast mees tuli ja tema esialgseid sümptomeid, siis ei ole see juhtum seotud Hiinas ja sealt väljapoole leviva uue koroonaviirusega.

Lingiene ütles, et reisija ei tundnud end juba Varssavis hästi ja võttis ühendust erakliinikuga, mille esindajad edastasid info Leedu tervishoiuametnikele.

Mehega samal lennureisil olnud 45 reisijast 25 ja kõiki meeskonnaliikmeid on küsitletud ning vajaduse korral võetakse nendega uuesti ühendust, sõnas ta.