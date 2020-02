Koroonaviiruse tõttu on seni surnud üle poole tuhande inimese

Hiina Rahvavabariigi tervishoiuametnikud kinnitasid neljapäeval, et Hubei provintsis on registreeritud 70 uut surmajuhtumit ja 2987 uut nakatumist, vahendasid Yle, BBC ja Axios.

Kõigist surmajuhtumitest on 549 leidnud aset just viiruse peamiseks levikupiirkonnaks olevas Hubei provintsis. Nakatumisi on Hiinas praeguseks registreeritud vähemalt 27 300, neist 19 665 Hubei provintsis.

Hubei provintsi pealinna Wuhani kohalike ametnike sõnul on umbes 10 miljoni elanikuga linnas tõsine puudus haiglakohtadest ja meditsiinitarvikutest. Näiteks muudetakse praegu Wuhani hotelle ja koolihooneid kiirkorras ajutisteks haiglateks.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas teisipäeval, et koroonaviiruse levik rohkem kui 20 riiki ei tähenda iseenesest veel pandeemiat. Küll on aga WHO kuulutanud koroonaviiruse 2019-nCoV rahvusvaheliseks terviseohuks.

Esimesed teated varem tundmatust koroonaviirusest hakkasid saabuma Wuhanist eelmise aasta detsembris. Hetkel peetakse tõenäoliseks, et viirus sai alguse Wuhani turult, kus müüdi söögiks erinevaid metsloomi.

Ka sajandi alguse SARS-i epideemia puhul oli algselt tegu viiruse kandumisega loomadelt inimestele - teadlased kahtlustavad, et nahkhiirtel olnud viirus jõudis inimesteni turul müüdud tsiibetite kaudu. Wuhani turule sarnastel turgudel on võimalik osta kõikvõimalikku liha, sealhulgas Hiina rahvameditsiinis populaarsete metsloomade liha, mida seal hoitakse sageli üsnagi ebasanitaarsetes oludes.

Kaks suurt kruiisilaeva on karantiinis

Jaapanis Yokohama sadamas karantiini pandud kruiisilaeval Diamond Princess on tuvastatud kümme uut nakatunut ja seega on nakkusjuhtumite arv kerkinud paarikümneni.

Nakatunud toimetatakse laevalt minema spetsiaalselt ette valmistatud haiglasse. Kruiisilaeva 3 700 reisijat peavad olema laeval karantiinis vähemalt paar nädalat.

Lisaks Jaapanile on suur kruiisilaev karantiinis ka Hongkongi sadamas. Tegemist on laevaga World Drem, mis liikus eelmisel kuul marsruudil Hiina-Vietnam. Laeval on kinnituse saanud kaheksa nakkusjuhtumit, lisaks on umbes 30 meeskonna liikmel tuvastatud võimalikule nakatumisele viitavaid sümptomeid. Kokku on laeval karantiinis umbes 3600 inimest.