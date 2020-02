Tartu uue koalitsioonilepingu punktid on Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide vahel läbi räägitud. Kõige kallimaks uuenduseks jääb see, et tuleval aastal ei tõsteta Tartus lasteaia kohatasu. Palju kokkulepitut ootab enne konkreetseid muutusi veel analüüsimist.

See, et tuleval aastal Tartus lasteaia kohatasu ei tõuse, lepiti kokku juba koalitsioonikõneluste esimesel päeval. Samuti see, et kohatasu külmutamine on ajutine ehk alampalgast seda lahti ei seota. Muudatus tähendab, et perekonna rahakotti jääb iga kuu ligi seitse eurot rohkem, linnaeelarvele tähendab see enam kui poole miljoni eurost miinust.

Sotsiaaldemokraadid läksid kõnelustele veel ühe üsna kuluka sooviga, kuid läbirääkimiste delegatsiooni juht Heljo Pikhof ütles, et selle sisustamisega tuleb veel oodata.

"Me leppisime kokku, et tuleb analüüsida ka vajadust koduteenuste mahu suurendamiseks. Aga ka selle leppisime kokku, et vähendame hooldatavate ja nendel lähedaste koduteenuste kulusid. On ju täna nii, et kui linn osutab koduteenuseid, siis on see kuus eurot tund, aga kui erasektor pakub, siis on juba kuni neliteist eurot tund," rääkis Pikhof.

Kui palju abivajajad ja nende lähedased tegelikult lisatuge saavad, koalitsioonilepingust ei selgu. Nimelt tuli kõneluste ajal välja, et Tartu linn täpselt ei tea, kes, kui palju ja missugust abi vajab. Niisiis tehakse kõigepealt analüüs.

Tartu linnapea Urmas Klaas lisas, et koduteenuste analüüs saab osaks laiemast "väärika vananemise strateegiast."

"Tartu linn on selles vallas hästi tegutsenud, aga selge on see, et kodus elamise korraldamisel on loomulikult igal perekonnal kohustus oma vanemate ees," ütles Klaas.

Ühtegi seniplaanitud investeeringut uue koalitsioonilepinguga maha ei kriipsutata. Küll aga peaks eraldi remondikava saama linna lasteaiad.

"Et ka lasteaiad ja lasteaiapered teaks, millal üht või teist remonti tehakse, või millal suisa lasteaed renoveeritakse," märkis Pikhof.

Üsna palju lubab Tartu uus võimuliit tähelepanu ühistranspordile. Pikhofi sõnul rajatakse tänavu kauaoodatud ligipääs raudteejaama teisele platvormile – seni on sinna saanud ainult väledatele jalgadele mõeldud treppe mööda.

"Ja veel, et kaugliinide bussijaamas ja selle lähiümbruses heakord ja turvalisus oleks. Ja samamoodi on hästi tähtis, et koostöös erasektoriga otsime võimalusi bussijaama ootesaali lahtioleku pikendamiseks. Täna see pole piisavalt lahti," lausus Pikhof.

Omaette punkti koalitsioonilepingus said uued, 2017. aastal paigaldatud bussiootepaviljonid. Nende kitsad ja kaldus pingid on eriti vanematelt linnaelanikelt hulga kriitikat saanud.

"Keegi disainer on need teinud, et on ilus, aga istuda ei ole mugav. Tahame need ümber vahetada ajapikku. Tartule võiks leida omase bussiootepaviljoni tüübi, keskendudes kasutusmugavusele," ütles Pikhof.

Millal linn uusi paviljone välja hakkab vahetama, koalitsioonilepingust siiski ei selgu. Üsna suurt rõhku pöörabki uus võimulepe planeerimisele ja analüüsimisele.

Urmas Klaasi sõnul on plaanis teha terviklik visioonikonkurss Jaamamõisa piirkonnas ja ka endise Tähtvere valla asumitele on plaanis teha piirkondlikud visioonikonkursid.

"Ja näiteks ka Emajõe kallaste visioonikonkurss. Et spetsialistid saaks oma ettepanekuid esitada, kuidas Tartu linn saaks senisest veelgi paremini Emajõe võimalusi ära kasutada,"ütles Klaas.

Klaasi sõnul võeti läbirääkimistel aluseks senine Keskerakonnaga sõlmitud koalitsioonileping ja täiendati seda vastavalt uuele muutunud olukorrale. Senisest rohkem tähelepanu said keskkonna ja linnaruumi valdkond. Samas ei oska keegi nimetada ühtegi asja, mida seni vedasid keskerakondlased ja mis nüüd uuest lepingust välja jääb.

"Me oleme koalitsioonilepingut koostades arvestanud erinevate Tartu volikogusse kuuluvate erakondade mõtete ja ettepanekutega," märkis Klaas.

Tulevases linnavalitsuses saavad sotsid endale kõik senised keskerakondlaste kohad. Kes täpsel neil toolidel istuma hakkab, selgub Pikhofi sõnul reedeks.