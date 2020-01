Jaan Toots: erakonna jaoks ei ole midagi kaotatud

Teil õnnestus lõhkuda suhteliselt rahulikult toiminud koalitsioon ja Keskerakond opositsiooni viia? Olete te valmis tunnistama, et te olete Keskerakonna Tartu piirkonna juhina ebaõnnestunud?

No nii see päris ei ole. Ma täitsin oma valijate, ehk meie konverentsi soovi, et viia muutused sisse. Eelmine juhtkond täies koosseisus ei saanud usalduslikke hääli, ei tulnud meile valituks ka juhatusse ja sellepealt me seda tööd alustasime. Nii, et kahjuks see lõppes meile opositsiooni minekuga. Aga täna hommikul ma härra linnapeale selle ettepaneku ka tegin, et meie umbusaldama ei hakka, et aitab sellest inetust olukorrast Tartus ja on kaks varianti: kas me kaasame kedagi kolmandat juurde, kuna üldiselt on meie koalitsiooni häälte arv väike või kui on Reformierakond nõus, et me alustame uute koalitsiooniläbirääkimistega juba uute inimestega.

Tundub, et teil läks see asi nii-öelda käest ära. Saate te tunnistada, et see oli kogenematu poliitiku päris suur eksimus ja valijate tahe selles nüüd ei realiseerinud?

Kohe kindlasti nii ei ole. Meie konverentsi tahe oli, et tuleksid muutused ja need valimiste arvud näitasid, et oli vaja suuri muutusi. Ja veelkord kordan, ega midagi ei ole praegu kaotatud meie erakonna jaoks. Me kindlasti oleme Tartus edasi, hakkame tööd tegema, uued valimised on ukse ees ja kindlalt me oleme oma valijate tahte eest väljas.

Kui te nüüd tagantjärgi vaatate, siis kas Monica Ranna kangutamine oli seda tulemust väärt?

Ütleksin teisiti. Meil oli tegelikult peale minu valimisi 2. oktoobril Tartu linnapeaga kohtumine, kus ma juba siis andsin märku, et selleks, et viia muutusi sisse, peaksime me astuma opositsiooni ja kui neil sobib meiega jätkata, siis uutel alustel, sest oli näha, et nende inimestega meil koostööd ei tule.

Kas te jätkate Keskerakonna Tartu piirkonna juhina? Kas te jätkate poliitikas?

Loomulikult jätkan ja ma arvan, et meil on ilusamad ajad ees. Kahju tõesti, et täna läksime opositsiooni, aga kindlasti me teeme kõik selleks, et 2021. valimistel olla jällekonkurentsivõimelised ja läbirääkimiste juures olla.