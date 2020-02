Narva linnus on kõrgel paekaldal seisnud aastasadu ja kogu selle aja on vesi ja jää linnusealust klinti tasapisi murendanud. Selleks, et promenaadil liikuvaid inimesi kukkuvate kivide eest kaitsta, eraldas riik Narva muuseumile kindlustustöödeks veidi üle 100 000 euro, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Narva muuseumi juht Ivo Posti kui võrk peale tõmmata, siis suuri kamakaid enam alla ei tule, aga lagunemise probleemi see ei lahenda.



Viimati tegeldi linnusealuse klindi kindlustamisega 200 aastat tagasi. Toona suleti lagunev paesein müüriga. Klindi murenemise kiirust pole aga uuritud ja sestap pole teada, millal linnuse põhjaõue müür jõkke võiks variseda.



"Ma arvan, et meie eluajal seda ei juhtu, aga kindlasti see ei ole selline küsimus, mille lahenduse otsimise algust edasi lükata lõputult. Ei ole ju mõtet oodata niikaua, kuni see asi muutub selliseks, et terve linnus ähvardab alla promenaadile tulla. Pigem tuleks seda siis teha, kui see klint on veel alles ja on temaga võimalik midagi tõsist ette võtta," sõnas Posti.

Viimane suurem paevaring toimus kaks aastat tagasi. Sellest annavad märku jõepromenaadile paigutatud hoiatusmärgid.