Prokurör taotleb Martin Halliku süüdimõistmist seksuaalkuritegudes

Lõuna ringkonnaprokurör Tatjana Tamm on varem öelnud, et Hallik kasutas kahel korral ära oma võimupositsiooni, et sundida kannatanut suguühtele või muule sugulise iseloomuga teole. Kohtuvaidluses leidis prokurör, et Hallikut tuleb karistada reaalse vangistusega.

Halliku kaitsja Oliver Nääs on varem kinnitanud, et kindlasti pole tegu vägistamissüüdistusega ja Hallik on kogu protsessi vältel süüd kategooriliselt eitanud.

Kohus langetab otsuse 2. märtsil.

Kohus kuulutas mullu 5. novembril alanud kohtuprotsessi kannatanu eraelu kaitseks kinniseks ja seetõttu süüdistuse sisu ei avaldata.

Hallikut süüdistatakse kahes episoodis karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb suguühtele või muule sugulise iseloomuga teole sundimist, kus kasutatakse kannatanu sõltuvust süüdistatavast.

"Meenutagem, et Martin Halliku endine kolleeg väitis ahistamise süüdistust tõstatades tööandjale, et tal puudus Hallikuga üldse eraeluline kontakt. Kui mitu korda intiimsuhtes olemise fakt sai ümberlükkamatuks, hakkas kaebaja põhjendama seda "sisemise sõltuvusega"," on Nääs varem öelnud.

Nääsi sõnul ongi selle tulemusena kombineeritud süüdistus karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis räägib suguühtele või muule sugulise iseloomuga teole sundimisest kaebaja väidetava sisemise sõltuvusega intiimsuhtesse asuda.

Kannatanu esindaja Maria Mägi-Rohtmets on öelnud, et tegemist on äärmiselt delikaatseid andmeid sisaldava menetlusega ning kohtumenetlus on selleks, et hinnata kõiki tõendeid koos ja välja selgitada tõde ning mingiks kokkuleppeks selles asjas võimalust pole.

Töövaidluskomisjon kuulutas mullu sügisel raamatukogu juhi kohalt lahkuma sunnitud Halliku ametist vabastamise tühiseks ja mõistis ülikoolilt tema kasuks välja enam kui 100 000 euro suuruse hüvitise.

TÜ sellega ei leppinud ja vaidlustas selle otsuse kohtus.

Kriminaaluurimine käivitati Halliku suhtes mullu 3. oktoobril ning tänavu augustis jõudis asi kohtusse.