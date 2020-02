Eesti haiglad peavad aina enam arvestama patsientidega, kelle kehakaal on tavapärasest märksa suurem. Nende aitamiseks on vaja rohkem personali ja ka tugevamaid voodeid ja operatsioonilaudu

Põhja-Eesti regionaalhaigla ravitöö direktori Helis Pokkeri sõnul on elanikkonna kehakaalu tõus on märgatav ja kuigi väga palju suure ülekaaluga inimesi Eestis ei ole, peab haigla teatud muudatusi tegema.

"Kui praeguse haiglavoodi kandevõime on 150 kilo patsiendi kaalu, siis uues hankes oleme juba planeerinud. Ja operatsioonilaudade osas, meil on täna olemas juba laud, kus kandevõime on 380 kilogrammi," ütles Põhja-Eesti regionaalhaigla ravitöö direktor Helis Pokker.

Kümmekond aastat tagasi oli regionaalhaiglas probleeme sellega, et laiaõlgsed või ülekaalulised patsiendid ei mahtunud MRT seadmesse ära, praeguseks sellega muret olla ei tohiks.

"Kui me võrdleme meie apartuuri ja USA aparatuuri, siis seal, kus on ülekaaluliste osakaal ja väga markantsente ülekaaluliste osakaal oluliselt suurem, siis seal on ka aparaadid natukene enam suuremad kui meie omad," rääkis Poller.

"Arvestades uuringu kvaliteeti, mida me tahaksime, et saaks maksimaalne, ja teisalt ka patsiendi ohutust, siis me ikkagi arvestame seda, mis on täna Eesti olukord. 150 kilogrammi kaaluv patsient ei ole meie jaoks probleem, hakkama saime ka 180 kilo kaaluvaga."

Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiiniosakonna juhi Märt Põlluveeri sõnul on tegu suure probleemiga, millega tuleb arvestada. Nii näiteks on osakonda ümber ehitades kavas osta paar väga laia voodit.

"Teine mis on, mida me praegu nuputame ausalt öeldes, tõsta neid ei jaksa või siis vähemalt nelja või viie mehega, kas me saaksime kuidagi teha mingi sellise süsteemi näiteks kiirabiraami pealt mööda mingeid rullikuid veeratada voodisse," kirjeldas Põlluveer probleemi.

Tema sõnul on suure ülekaaluga inimesi olnud kogu aeg ja kuna üldjuhul on nad väga haiged, siis jõuavad nad korduvalt haiglasse. "See kindlasti ei ole viimase aja probleem, aga viimasel ajal eeldatakse et nendega haiglas midagi tehakse."

Tartu ülikooli kliinikumi ülemõe Tiina Freimanni sõnul on uute operatsioonilaudade kandevõime 350 kilogrammi kuid on veel üksikuid vanu operatsioonilaudu kandevõimega 150 kilogrammi. MRT-s pole ükski uuring patsiendi suure kehakaalu tõttu ära jäänud, kuid seda on ette tulnud kompuutertomograafis, kuna patsiendi kaal oli üle lubatud 200 kilo.