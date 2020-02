Uus teenuseplatvorm lihtsustab asjaajamist notaritega aegade broneerimisel, dokumentide ja andmete vahetusel.

Kuid kõige olulisem on kliendi kaugtuvastamine notari poolt. Kliendi ja notari vahel luuakse e-notaris arvutiühendus, kus toimuvad reaalajas notariaalsed toimingud kuni dokumendi digiallkirjastamiseni välja.

Kuid esialgu käivitub kaugtuvastus vaid Helsingi, Stockholmi, Riia, Brüsseli ja Londoni saatkondades. Ülejäänud arvutite kasutamist testitakse.

"Sealt piloteerimise faasist me üritame siin välja tulla poole aasta aastaga. Me näeme kuidas see toimib ja siis tahaksime, et see oleks kättesaadav kõigile. Miks me siis praegu seda üksnes piloteerime on see, et tagatud oleks see, et inimene ei ole kolmanda isiku mõju all," ütles notarite koja esimees Merle Saar-Johanson.

Volikirju pärimisavaldusi, pärandist loobumise avaldusi, abiellumise esmast avaldust saab esitada kaugtõestuse teel, ka osaühingu osadega saab teha tehinguid.

Justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep sõnas, et notariaat on antud juhul teenäitaja. "Sellised olukordi, kus riigi esindaja peab siis mõne ettevõtte või siis kodanikuga suhtlema ja mitte füüsiliselt, vaid videosilla vahendusel, neid oleks ilmselt veelgi võimalik teha."