Ajaloolane: Eesti Vabadussõjast on andmeid kellaajalise täpsusega

Eesti Vabadussõjast on säilinud nii palju andmeid, et sellest on võimalik rääkida kellaajalise täpsusega, ütles sõjaajaloolane Siim Õismaa, kes koos ajaloohuvilistega andis välja kaheosalise raamatu "Eesti Vabadussõja ajalugu".

Siim Õismaa rääkis "Ringvaates", et värske raamat on kõigest väga pinnapealne ülevaade Vabadussõjast.

"See on lihtsalt pinnapealne kratsimine sõna otseses mõttes. /.../ Eesti on heas olukorras, kus meil ainest on nii palju säilinud. See on lihtsalt pinnapealne kratsimine veel. Meil on võime minna sõjas nii täpsuseni välja, et me võiksime kirjutada, kuidas mehed liiguvad ka ja kellaajalise täpsusega," rääkis Õismaa.

Õismaa võttis saatesse kaasa kuus raamatusse pandud fotot, millel on oma lugu taga: foto noortest ohvitseridest, kes kõik sõjas hukkusid; foto nn Pärnumaa lõvidest ehk 9. jalaväepolgust, kes avas Võnnu lahingu; foto Eesti sõjaväe tööloomadest ehk hobustest, samuti väliköögist; foto erinevaid vorme kandvatest kõrgetest sõjaväelastest; foto haiglast ja sõjaväeõpetajast, kes pärast sõda Berliinis tiisiku tagajärjel suri; foto soomusautost Estonia.

Fotosid leidis õismaa sõjamuuseumi kogust, rahvusarhiivist, samuti erakogudest.

