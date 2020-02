Poolteist aastat tagasi Muuga sadamas Eesti suurima terminalioperaatori Transiidikeskuse omandanud HHLA on Eestisse tehtud investeeringuga igati rahul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eestil on väga hea geograafiline asukoht ja meid huvitab see keskne asukoht Skandinaavia, Venemaa ja Lõuna-Euroopa vahel. See on olulisim põhjus, miks me selle kasuks otsustasime," rääkis HHLA tegevdirektor Philip Sweens.

"Me oleme rahul ja kavatseme veelgi investeerida. Näiteks tahame kaks ülisuurt kraanat Hamburgist Eestisse viia, järgmisel suvel peaks nad sinna jõudma. See on märk, et me oleme rahul, tahame sadamat arendada, sinna investeerida, me usume Eestisse ja sadama tulevikku," lisas ta.

Kui praegu suudavad HHLA Muuga kraanad võtta vastu 3500 TEU-d ehk merekonteineri tingühikut vedavaid laevu, siis uued kraanad võimaldavad terminalis opereerida kuni 10 000 TEU-ga. Seega saaksid Muugale konteinereid tuua märksa suuremad kaubalaevad.

"Praegu on meil kolm suurt ümberlaadimiskraanat, kokku saab olema viis kraanat, mis suurendab tuntavalt terminali läbilaskevõimet. Loodame, et tänavune aasta toob meile küllalt palju uusi edukaid projekte. Me juba hakkasime teostama Põhja-Lõuna projekti, koostöös Tallinna Sadamaga on väljatöötamisel tegevuskava selle arendamiseks. See puudutab ka konteinerite äri," rääkis HHLA TK Estonia juhatuse esimees Vladimir Popov.

Ta ütles, et läbilaskevõime tõstmisest olulisem on kaubavoogude suurendamine, mida eelmine aasta suudeti ka teha. HHLA Tallinnat läbis mullu 220 000 konteinerit. Võrdluseks - Hamburgis on HHLA maht 7,6 miljonit TEU-d.

Tallinna Sadama hinnangul on tähtis, et Muugalt suudetakse käivitada ka lõunasuunaline konteinervedu, sest kuulub HHLA-le ju ka terminal Odessas.

"Nende tulek Eestisse on kompliment nii meie riigi majandusele kui ka potentsiaalile. Eestis on ju ette näidata korralik majanduskasv, lisaks on meil võimalik uusi kaupu näha läbi Rail Baltica, mis peaks 2026 valmis saama, ja vähetähtis ei ole ka see, et on võimalus läbi Venemaa siiditee rongide tulekule Eestisse," selgitas Tallinna Sadama juhatuse liige Margus Vihman.