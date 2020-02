Kell 21.40 "Esimeses stuudios": Mäggi ja Paet Hiina lobist

Välisluure nendib, et üle maailma tehakse Pekingist orkestreeritud lobitööd, mille kombitsad on jõudnud ka Eestisse. Miks teevad endised ministrid Hiina tehnoloogiahiiule Huaweile lobi? Kas Pekingiga liigne sõprustamine on libe tee? ETV saates "Esimene stuudio" väitlevad sel teemal suhtekorraldaja, endine minister Janek Mäggi ja Euroopa Parlamendi liige, eksvälisminister Urmas Paet.