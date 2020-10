Reformierakond pole suutnud end pärast siseminister Mart Helme väljaütlemist piisavalt kehtestada ja näidata, et nad oleks võimelised valitsuses osalema, ütles suhtekorraldaja ja endine poliitik Janek Mäggi ETV hommikusaates "Terevisioon".

Mäggi selgitas, et praegu jääb mulje, et Reformierakond pole skandaali suutnud enda jaoks ära kasutada.

"Mina näiteks ei saa aru, mispärast Reformierakonna juht läheb ajalehte ja ütleb, et Mart Helme peab tagasi astuma. Tegelikult ta peaks minema Jüri Ratase juurde või Martin Helme juurde või Helir-Valdor Seederi juurde ja ütlema, et teeme siis uue valitsuse," sõnas Mäggi.

Ta lisas, et Reformierakond pole sellega hakkama saanud ning see näitab, et praegu võimul olevad jõud saavad esindusdemokraatia kaudu rahva esindamisega paremini hakkama.

Suhtekorraldaja Janek Mäggi oli 2. maist 2018 kuni 29. aprillini 2019 riigihalduse minister. 30. aprillist 2018 on Mäggi ka Keskerakonna liige.