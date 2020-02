Poliitikud ja suhtekorraldajad üritavad lobitegemise reeglid paika sättida

Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Carina Paju ütles, et lobitöö tuleb Eestis defineerida ja reguleerida, kuna õigusloome ei ole piisavalt läbipaistev.

"Mida avatum on õigusloome, see tähendab, mida rohkem me teame sellest, kes kellega kohtub, kes õigusloomet mõjutab, millisel määral ja kuidas, seda läbipaistvam on ka meie ühiskond. Lobitöö kui huvide esindamine on demokraatliku riigi osa, kuid see ei või olla ebaeetiline," rääkis ütles Paju.

Euroopa Liidu riikides on lobitöö reguleeritud erinevalt - kas seadusega, kohustuslike lobitöö registritega või vabatahtlike registritega. Lobistide register on ka Euroopa Parlamendil ja Komisjonil.

Endine Euroopa Parlamendi saadik Kaja Kallas ütles, ka Eesti vajaks selgust, kes on huvirühmade taga ning kust tuleb nende raha.

"Kui tuleb meile laua taha organisatsioon, kes on justkui mittetulundusühing, justkui kogukonna esindaja, aga tegelikkuses on rahastatud mõne ettevõtte poolt, kellel on konkreetsed majanduslikud huvid mängus, siis see ei ole aus," ütles Reformierakonna esimees Kallas.

Vajadus tausta avalikustamisele puudutab ka eksperte, kellega poliitikud otsuste tegemisel arvestavad. Sama puudutab Kallase sõnul eksperthinnanguid ajakirjanduses.

Erakonda Isamaa kuuluv justiitsminister Raivo Aeg ütles, et ka tipp-poliitikute või tippametnike töökohavahetuse reeglites tuleks kokku leppida. "Et see ei paistaks niimoodi välja, et eelmisel ametikohal on loodud endale sooduspind uuele ametikohale maandumiseks," sõnas Aeg.

Kommunikatsioonifirma Powerhouse on üks neist, kus lobiteenust pakutakse. Nende klient on Huawei (Huuavei) ja firmas töötab kokku kolm endist ministrit.

Korruptsioonivaba Eesti pakub, et kui register luuakse, võiks poliitikud omavahel kokku leppida, et registrist puuduvate lobistidega ei kohtuta.