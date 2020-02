Ukraina tervishoiuminister teatas neljapäeva õhtul, et veedab kaks nädalat karantiinis koos uue koroonaviiruse kartuses Hiinast evakueeritud inimestega, kelle saabumine põhjustas kokkupõrked protestijate ja politsei vahel.

Kiievi otsus tuua 45 Ukraina kodanikku ja 37 peamiselt Ladina-Ameerika riikidest pärit välismaalast riigi keskossa Poltava oblastisse Novi Sanžarõsse vallandas kohalike elanike hulgas paanika, nad tõkestasid maanteed ja pildusid evakueeritute bussi kividega.

"Ma veedan järgmised 14 päeva nendega, samades ruumides, samades tingimustes," ütles tervishoiuminister Zorjana Skaletska Novi Sanžarõ elanike poole pöördudes.

Minister lisas, paanika ja agressioon vapustasid teda.

"Need inimesed on meie kaasmaalased," kirjutas ta Facebookis. "Me elame ühes riigis ning peame nende tervise ja ohutuse eest hoolt kandma."

Ukraina ametisiisikud, nende seas president Volodõmõr Zelenski on püüdnud kohalikke maha rahustada, aga nood ütlevad, et kardavad viiruse levikut.

Neljapäeva õhtul saabus konfliktipaika siseminister Arsen Avakov ja ka peaminister Oleksi Gontšaruk lubas kohale sõita.

Zelenski manitses kaasmaalasi solidaarsusele ja tuletas meelde, et "me kõik oleme inimesed".

Võimud on tugevdanud julgeolekumeetmeid 10 000 elanikuga Novi Sanžarõ linnas, kohale on toodud soomuk ja mitusada relvastatud politseinikku.

Ukrainas ei ole seni registreeritud ühtki uue koroonaviiruse juhtumit.