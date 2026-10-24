X!

Pärnu muuseumi värske näitus tähistab Eesti Õpilasmaleva 60. sünnipäeva

Eesti
Eesti Õpilasmalev
Eesti Õpilasmalev Autor/allikas: ERR
Eesti

Pärnu muuseumi väljapanek tutvustab Eesti Õpilasmaleva kujunemist ning Pärnumaa malevaelu läbi kuue aastakümne – esimestest töökogemustest ja ühisest argipäevast malevalaulude, kokkutulekute ning tänaseni püsivate sõprussuheteni.

Pärnu muuseumi näitusesaali on kokku kogutud meeleolukad fotod, lood ja laulud nõukogudeaegsest õpilasmalevast. Paljudele noortele on õpilasmalev olnud esimene võimalus teenida oma raha, proovida iseseisvat elu ja õppida koos teistega vastutust võtma. 

Üks näituse koostajatest, endine maleva rühmajuht Valter Parve ütles, et malev on riigile suur võimalus, noored tahavad tööd teha, nad iseseisvuvad ja õpivad laagrielu elades kriisiolukorras käituma.

"Võib-olla niimoodi kodust välja ja sinna rühma üheskoos elama, see ehk aitaks välja tulla sellest tõrjutusest ja häbelikkusest. Ka niimoodi demograafilise kriisi peale mõeldes – ehk sünniks malevas jälle julgus vastassoole silma vaadata," rääkis Parve.

Näitusel põimuvad Eesti Õpilasmaleva üldine arengulugu ning Pärnumaa malevlaste ja rühmajuhtide kogemused. 

Fotod, rühmariided, malevavormid, päevikud ja laulikud annavad aimu nii malevlaste töörütmist kui ka sellest, kuidas sisustati ühist vaba aega. 

Maleva rühmajuht Mati Sutt tunnistab, et näitusele kogunes üllatavalt suur hulk materjali.

Näitusel saab malevalaule kuulata ja kaasa laulda, sirvida vanu päevikuid ja laulikuid ning pildistada end kokkutuleku telgi juures, mis on pärit 1974. aastast ja toodud Pärnusse Saaremaalt. 

Isetehtud rühmariided, laululehed ja fotod jutustavad noorte leidlikkusest ning oma rühma ühtekuuluvustundest. Malevapulmade ja kokkutulekute kõrval jõuavad külastajani lood sellest, kuidas endistest malevlastest on saanud uued rühmajuhid.

Näitus jääb avatuks järgmise aasta 31. jaanuarini, igas kuus toimuvad näitusesaalis malevalaulude õhtud.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

eesti raadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

18:55

Prantsusmaal algasid meeleavaldused Uuendatud

18:55

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:45

Pärnu muuseumi värske näitus tähistab Eesti Õpilasmaleva 60. sünnipäeva

18:39

Herem: Eestil on vaja kerghävitajaid

18:37

Hein ja Werder teenisid võõrsil hooaja kolmanda võidu

18:35

Isamaa lubab sulgeda kliimaministeeriumi ja luua skandaalide uurimiskomisjoni Uuendatud

18:30

Päevakaja (24.10.2026 18:00:00)

18:30

Pärnu muusemis on EÕM-i 60 juubelit tähistav näitus

18:03

Hiline penalti jätkas Hertha võimsat minekut, Gouram platsil

17:34

Ameeriklanna alustas MK-hooaega karjääri esimese võiduga

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

06:33

Trump ähvardas kehtestada Venemaale ja Ukrainale 200-protsendised tollid

23.10

Hegsethi meeskond lõhkus Eisenhowerile kuulunud gloobuse

10:11

Baierimaal süüdati Hitleri mägiresidents Kotkapesa

23.10

Sõja 1703. päev: Ukraina droonirünnak sulges Moskva lennujaamad Uuendatud

23.10

Õiguskantsler: tulumaksuseaduse säte võib pärijad ebaõiglasesse seisu panna

16:05

Ukraina: Starshield töötab taas täisvõimsusel Uuendatud

23.10

Selgus Tallinna Raekoja platsi avaliku ruumi ideevõistluse võidutöö

06:23

Ukraina ülesehituse konverents läheb Eestile maksma 13,5 miljonit eurot

23.10

Jaagant: sotsid olid paljude jaoks teine valik, nüüd ei tundu esimene enam hea

23.10

Esimene Rail Balticu ooteplatvorm valmib tänavu Kurtnas

ilmateade

SPORT

18:37

Hein ja Werder teenisid võõrsil hooaja kolmanda võidu

18:03

Hiline penalti jätkas Hertha võimsat minekut, Gouram platsil

17:34

Ameeriklanna alustas MK-hooaega karjääri esimese võiduga

16:59

Aigro sai suvise GP-sarja viimasel etapil viienda koha

loe: kultuur

16:44

Rein Veidemann: tehisaru võtab praktiliselt kõik üle, aga ta ei saa hakkama inimese hingega

15:15

Tanel Mütt: klubi kui järelmõte

14:32

Gunta Randla toob uuel näitusel vaatajate ette 18 kultuuritegelase portreed

14:06

Pildid: EKA väligaleriis avati graafilise disaini tudengite näitus "Loori taga"

loe: eeter

17:12

Kaare: alates esimesest filmist on peale kasvanud mitu põlvkonda Ämblikmehe fänne

14:32

Gunta Randla toob uuel näitusel vaatajate ette 18 kultuuritegelase portreed

12:41

Birgit Sarrap: seda ma õpin siiamaani, kui ilus on kuulata teist inimest ja ise olla tasa

10:38

Vaata uuesti: Marko Matvere üllatas "Suures muusikamängus" opereti ja räpiga

Raadiouudised

23.10

Päevakaja (23.10.2026 18:00:00)

23.10

Narva jõe reisilaevaliiklus on sulgemisohus

23.10

Turvariski tõttu suletud õpikeskkond on taas avatud

23.10

Kliimaseaduse arutelu on riigikogus ummikus

23.10

Transpordiameti töötajaid kahtlustatakse altkäemaksukuriteos

23.10

Raadiouudised (23.10.2026 15:00:00)

23.10

Prantsusmaa maksab laenamise eest kõrget hinda

23.10

Prantsuse kaupmehed valmistuvad homseks protestiks

23.10

Raadiouudised (23.10.2026 12:00:00)

23.10

Põhja-Sakala võimukriis lõppes Priit Toobali valimisega vallavanemaks

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo