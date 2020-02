Neljapäeva pärastlõunal pidas politsei kinni mehe, keda kahtlustatakse kolmapäeva õhtul Tallinnas Sõpruse puiesteel 56-aastase mehe noaga löömises. Rünnaku ohver viidi haiglasse, kus ta paari tunni pärast suri.

Prokuratuur taotles inimese surnuks pussitanud mehe vahistamist. Kohus rahuldas prokuratuuri taotluse ja võttis mehe vahi alla.

Ringkonnaprokurör Kelly Kruusimägi selgitas, et kuigi kahtlustatavat pole varem kriminaalkorras karistatud, on tema käitumine sedavõrd ohtlik, et prokuratuur taotles mehe eeluurimise ajaks vahi alla võtmist.

"52-aastasele meesterahvale on kahtlustus esitatud tapmises. Arvestades tänaseks kogutud tõendeid, eelkõige asjaolu, et kahtlustatav kandis ilma igasuguse põhjuseta kaasas terariista ning seda ka kasutas, on prokuratuuri hinnangul ainumõeldav taotleda sellise isiku ühiskonnast isoleerimist," ütles Kruusimägi.

Häirekeskus sai kolmapäeval kella 20.30 ajal teate, et Sõpruse puiesteel löödi noaga meest. Politsei reageeris sündmusele suurte jõududega ja asus juhtumi asjaolusid välja selgitama. Kohe ründajat tabada ei õnnestunud.

Neljapäeva öösel ning päeva jooksul jätkas politsei mehe isiku ja asukoha kindlaks tegemist ning kogus piirkonna valvekaamerate salvestustest infot ründaja võimalike liikumiste kohta.

Mõni tund tagasi tegid kriminaalpolitseinikud kindlaks ründaja isiku ja tema võimaliku asukoha. Veidi enne kella 14 pidasid politseinikud kuriteos kahtlustavana kinni varem kriminaalkorras karistamata 52-aastase mehe.