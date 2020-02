Suurbritannia hoiatas, et lahkub juunis kõnelustelt Euroopa Liiduga, kui need ei ole brittidele sobivas tempos edenenud.

Valitsus rõhutas, et Suurbritannia soovib Euroopa Liidult vabakaubanduslepet, kuid ei nõustu mingite kohustustega, mis seovad Suurbritannia seadused Euroopa Liidu seaduste või institutsioonidega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Suurbritannia tahab esialgset leppekava juuniks ja valmis lepet septembriks.

Euroopa Liit on hoiatanud, et on küll Brexiti-järgseid suhteid reguleerivast leppest huvitatud, kuid mitte iga hinna eest ja ei kavatse Londonile suuri järeleandmisi teha.