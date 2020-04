"Me ei kavatse pikendust küsida ja kui Euroopa Liit seda ka pakub, siis me keeldume sellest," ütles Briti peaministri Boris Johnsoni pressiesindaja neljapäeval.

Rahvusvahelise Valuutafondi tegevdirektor Kristalina Georgieva ütles neljapäeval Briti ringhäälingule BBC antud intervjuus, et majanduse praegust olukorda arvestades oleks "tark" tulevaste kaubandussuhete läbirääkimisi pikendada. Arvestades "pretsedenditut ebakindlust" oleks "tark seda mitte juurde lisada", ütles Georgieva.

"Ma tõesti loodan, et kõik poliitikud mõtlevad selle üle. See on niigi raske, ärme tee seda veelgi raskemaks," ütles bulgaarlannast IMF-i juht.

Küsimusele, kas EL-Briti kaubanduskõnelusi peaks pikendama, vastas Georgieva: "Minu soovitus oleks otsida võimalusi, kuidas ebakindluse elementi saaks vähendada kõigi jaoks, nii Ühendkuningriigi, Euroopa Liidu kui ka terve maailma jaoks."

Suurbritannia on hoolimata Euroopa Liidust lahkumisele tolliliidu ja ühisturu liige kuni selle aasta lõpuni. Edaspidise suhte osas käivad läbirääkimised, mis on aga koroonakriisi tõttu juba nädalaid seisnud.

Kui on näha, et läbirääkimistega enne aasta lõppu valmis ei saada, on Londonil õigus palude nende pikendamist, kuid seda tuleb EL-i reeglite kohaselt teha hiljemalt juunis. Kui kokkulepet ei saavutata, lõppevad uuest aastast kõik seni Ühendkuningriigi ja EL-i vahel kehtivad kaubanduslepped, mis võiks kaasa tuua suure segaduse kahepoolsetes majandussuhetes.