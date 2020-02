Uus õppehoone asub senise maja kõrval. Vahemaa ei ole suur, kuid kooliperele kulus abi ära, sest vedada tuli mööblit, õppevahendeid ja muud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Talgute mõte sündis kooli hoolekogus. "Hoolekogu küsis, kas koolil oleks abi vaja, kui minnakse uude majja. Me käisime välja, et on loomulikult vaja, sest lastega me ei jaksa neid asju ära tuua. Nemad olid nõus ja me teatasime kuupäeva ja nende ülesanne oli teavitada vanemaid," rääkis Taebla kooli direktor Jaanus Mägi.

Talgulisi ei heidutanud isegi see, kui tassida tuli mööblit, mille kolimiseks läks vaja mitme inimese rammu.

Appi tulid teiste seas ka Taebla kooli vilistlased, kelle tõi kohale uudishimu uue koolimaja vastu.

"Tahaks ikka uut koolimaja näha, muidu oled ainult pildi peal näinud ja miks mitte, näed ju ka vanu õpilasi ja võib-olla ka koolikaaslasi," rääkis Peeter.

"Ma nägin eelmisel aastal, kuidas seda maja ehitatakse ja tahtsin ka näha, milline see seest välja näeb," ütles Kadri.

Taebla uues koolimajas algab õppetöö pärast koolivaheaega.