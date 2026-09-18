USA kiitis heaks suured investeeringud Ukrainasse ja Aafrikasse

USA Rahvusvahelise Arengu Finantseerimise Korporatsioon (DFC) kiitis heaks enam kui kaheksa miljardi dollari väärtuses uusi investeeringuid Ukrainasse, Jordaaniasse ja Aafrika riikidesse.

"DFC nõukogu poolt heaks kiidetud investeeringud tagavad partnerriikides elutähtsad teenused. Seades samal ajal esikohale Ameerika ekspordi kasvu, usaldusväärse energia kindlustamise ja USA tehnoloogia edendamise, mille hulgas DFC seni suurima digitaalse investeeringu," ütles agentuuri tegevjuht Ben Black.

"Need projektid toetavad miljardite väärtuses Ameerika eksporti, kindlustavad elutähtsat taristut ja ressursse Ukrainas, Jordaanias ja kogu Aafrikas ning tugevdavad USA ettevõtteid, mis konkureerivad mõnel maailma kõige olulisemal turul," lisas Black.

Eelkõige sisaldab pakett investeeringut Ukraina telekommunikatsioonioperaatorisse Vodafone Ukraine ja laenu Ukraina suurimale eraenergiaettevõttele DTEK.

Rahastus riigi suuruselt teisele mobiilioperaatorile ja NEQSOL Holdingu sajaprotsendilisele tütarettevõttele Vodafone Ukraine aitab tugevdada ja moderniseerida elutähtsat telekommunikatsioonitaristut Venemaa vastu käiva sõja ajal.

Ukraina suurimale eraenergiaettevõttele heaks kiidetud 85 miljoni euro ehk umbes 97,5 miljoni USA dollari suurune laen aitab laiendada ettevõtte akusalvestusvõimsusi.

DFC kiitis heaks ka 500 miljoni dollari suuruse kaubanduse rahastamisvahendi, mis aitab USA ettevõtetel pääseda arenevatele turgudele Lõuna-Ameerikas, Kagu-Aasias ja Aafrikas.

DFC on USA valitsuse peamine investeerimisharu. Korporatsioon on suurendanud oma investeeringute ülempiiri 205 miljardi dollarini ning suunanud fookuse kaevandamisele, energiale ja digitaalsele infrastruktuurile. Seeläbi püütakse seista vastu Hiina ülemaailmsele mõjule ja kindlustada Ühendriikidele elutähtsad tarneahelad.