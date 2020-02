Marsil osalejaid vihastab see, et karistuse said ainult Nemtsovi tapmise vahetud elluviijad, mitte aga need, kes tapmise tellisid ja organiseerisid.

"See on tänase marsi peamine nõudmine, ja te näete, et rahvast on rohkem kui tavaliselt. Möödas on juba viis aastat, kuid võimud ei näita mingit poliitilist tahet, et uurimisorganid uuriksid ja viiksid sella asja lõpuni ja annaksid tellijad,

organiseerijad ja tapjad kohtu alla," põhjendas oma osalemist marsil Boriss Nemtsovi sõber ja poliitik Mihhail Kasjanov.

"Ma tean, et tuleb kord päev, mil kõik need inimesed, kes on tema tapmise taga, antakse kohtu alla. Ja mitte ainult lihtsad teostajad, vaid ka kõige kõrgema taseme organiseerijad ja tellijad. Ja nad vastutavad selle eest, mida nad tegid.

Kõige tähtsam on aga see, et ma tean, et tuleb kord päev ja meie Venemaa saab

selliseks, millisena tahtis seda näha Boriss Nemtsov," lisas samuti Boriss Nemtsovi sõber ja aktivist Vladimir Kara-Murza.

Peale Boris Nemtsovi tapmise põhjaliku uurimise nõudsid mälestusmarsil osalejad ka praeguste poliitvangide vabastamist, põhiseaduse reformist loobumist ja president Vladimir Putini tagasiastumist. Politsei hinnangul osales marsil 10 000 inimest, organisaatorite sõnul oli neid aga 22 000.