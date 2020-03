ERR Moskvas: Venemaa usub, et olukord naftaturul survestab USA-d rohkem

Venemaa loobumine OPEC+ leppest oli paljudele šokiks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Naftakompanii Lukoil kaasomanik Leonid Feduni sõnul hakkab Venemaa nüüd kaotama kuni 150 miljonit dollarit päevas, sest isegi kahe-kolmeprotsendiline toodangu tõus ei suuda hinnalangust kompenseerida.

100-150 miljonit dollarit päevas oli väga optimistlik hinnang. Praeguste hindade järgi on Brenti hind 35-33 dollarit," nentis Energeetika- ja finantsinstituudi energeetika osakonna juht Marsel Salihhov. "Võrreldes eelmise nädala hinnaga tähendab see kaotusi suuruses 300-400 miljonit dollarit päevas."

Miks siis on Venemaa nõus sellises mahus raha kaotama?

"Otsuse tagamaad on seotud geopoliitikaga ja konkurentsiga USA kildanafta tootjatega," vastas Salihhov.

"OPEC+ leppe sõlmimisest suurendasid ameeriklased kildanafta tõttu päevatoodangut 3-4 miljoni barreli võrra. Just ameeriklased olid peamised võitjad," lisas Venemaa teaduste akadeemia energeetikauuringute instituudi juhtivekspert Vjatšeslav Kulagin.

Madalad naftahinnad peaksid perspektiivis andma löögi USA naftatööstusele. Praegu aga on löögi all Venemaa riigieelarve.

"Kui nafta hind on madalam eelarves fikseeritud baashinnast, sellel aastal on Ural toornafta baashind 42,5 dollarit barrelist, siis eelarve reegli kohaselt rahastatakse vahe rahvusheaolu fondist," rääkis Salihhov.

"Venemaa näitas juba 2014. aastal, et kui nafta hinnad langesid, võib lihtsalt devalveerida rubla ja olukorda pehmendada. See täna toimubki. Me juba näeme,

et rubla kurss langes 15-20 rubla võrra," lausus Kulagin.

Venemaa valitsus juba teatas, et reservid lubaksid riigil madalate naftahindade jätkudes üle elada vähemalt kuus aastat.