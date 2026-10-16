Meedia: Ukraina ründas teist päeva järjest Rjazani naftatöötlemistehast

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu reedet Moskva piirkonnas asuvaid sihtmärke. Pärast neljapäeva hilisõhtul ja ööl vastu reedet toimunud Venemaa õhurünnakuid kriitilise tähtsusega energiataristule jäi osa Ukraina pealinnast Kiievist elektrita.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 16. oktoobril kell 12.44:

- Ukraina ründas Moskva piirkonnas asuvaid sihtmärke;

- Reuters: Starlinki satelliitsidesüsteemide kiiruse piiramise korraldus tuli Valgest Majast;

- Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina ründas teist päeva järjest Rjazani naftatöötlemistehast;

- Kallas: Euroopa ei suuda Starlinki lähitulevikus asendada;

- Venemaa õhurünnakud jätsid osa Kiievist elektrita;

- Trump kritiseeris Ukraina uusi õhurünnakuid Venemaa rafineerimistehastele.

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina ründas teist päeva järjest Rjazani naftatöötlemistehast

Meediakanalite teatel kestis tulekahju terve öö ning leeke oli näha veel ka hommikul.

Ukraina andis ka ööl vastu neljapäeva, mõni tund pärast seda, kui president Volodõmõr Zelenski oli teatanud rünnakute taasalustamisest Vene naftarafineerimistehaste vastu, õhulöögi Venemaa Rjazani oblastis asuva naftatöötlemistehase pihta.

Rosneftile kuuluv Rjazani naftatehas on üks Venemaa suurimaid ja toodab aastas üle 17,1 miljoni tonni naftatooteid. Tehas on olnud Ukraina sihtmärgiks ka varem. Rjazan asub umbes 450 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist.

Ukraina ründas Moskva piirkonnas asuvaid sihtmärke

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu reedet Moskva piirkonnas asuvaid sihtmärke.

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina korraldas ulatusliku droonirünnaku Moskva, Rostovi ja Vladimiri oblastis asuvate sihtmärkide vastu. Väidetavalt rünnati Vladimiri oblastis asuvat tehnoloogiaettevõtte Yandex andmekeskust, mis paikneb umbes 500 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Sama keskust rünnati ka 11. oktoobril, mille järel peatati seal täielikult tegevus.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas, et õhutõrje hävitas öö jooksul üle 59 Ukraina drooni. Rünnakute tõttu peatati ajutiselt lennuliiklus neljas Moskva lennujaamas. Peterburi Pulkovo lennujaam suleti samuti ning piirangud tühistati alles kell 9 hommikul.

Rünnakute täpsed sihtmärgid ja tekitatud kahjude ulatus pole veel teada. Meedias levivad veel ka väited, et Ukraina droonid ründasid sihtmärke Rostovi oblastis, mis asub Moskvast mitmesaja kilomeetri kaugusel.

Venemaa õhurünnakud jätsid osa Kiievist elektrita

Pärast neljapäeva hilisõhtul ja ööl vastu reedet toimunud Venemaa õhurünnakuid kriitilise tähtsusega energiataristule jäi osa Ukraina pealinnast Kiievist elektrita, teatas ajaleht Kyiv Independent.

"Teatavates Kiievi ja seda ümbritseva piirkonna osades on toimunud ulatuslikud elektrikatkestused. Kahjude hindamine ja avariitaastetööd järgnevad pärast õhuhäirete lõppemist," kinnitas Ukraina riiklik energiaoperaator Ukrenerho avalduses.

Reuters: Starlinki satelliitsidesüsteemide kiiruse piiramise korraldus tuli Valgest Majast

Uudisteagentuuri Reuters teatel tuli Ukraina sõjaväe kasutatavate Starlinki satelliitsidesüsteemide kiiruse piiramise korraldus Valgest Majast. Agentuur viitas USA ja lääneriikide ametnikele. Reutersilt anonüümsust palunud ametnikud ei täpsustanud, kes Valges Majas otsuse tegi.

Kallas: Euroopa ei suuda Starlinki lähitulevikus asendada

Euroopal ei ole lähitulevikus võimekust asendada Starlinki satelliitside süsteemi, mida Ukraina kasutab enda kaitsmiseks Vene agressiooni eest, ütles reedel Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas.

"Starlink on Ukrainale hädavajalik ja kahjuks ei suuda Euroopa seda võimekust lähitulevikus asendada," ütles Kallas pärast Kiievi teadet, et USA satelliitinterneti süsteemi kasutamisele on piirangud kehtestatud.

Trump kritiseeris Ukraina uusi õhurünnakuid Venemaa rafineerimistehastele

USA president Donald Trump nimetas neljapäeval avaldatud intervjuus telekanalile Newsmax Ukraina taasalustatud lööke Venemaa naftarafineerimistehastele häbiväärseks.

"Ma arvan, et see on häbiväärne," ütles Trump, kui vastas küsimusele Ukraina uute rünnakute kohta.

USA president lisas, et kõnealused rünnakud tõstavad ülemaailmseid energiahindu.

Trump ütles veel, et Vladimir Putiniga on lihtsam läbirääkimisi pidada kui Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

"Ma arvan, et Zelenskiga on raskem asju ajada kui Putiniga," ütles Trump.

Macron: Ukrainale tuleb anda enesekaitseks kõik vahendid

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles neljapäeval pärast kohtumist Ukraina liidri Volodõmõr Zelenskiga Brüsselis, et Ukrainale tuleb anda enesekaitseks kõik vahendid.

"On kriitilise tähtsusega, et Ukraina saaks kõik vajalikud vahendid enda kaitsmiseks," sõnas Macron.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1790 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 561 020 (+1790);

- tankid 12 414 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 25 552 (+15);

- suurtükisüsteemid 51 242 (+9);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2217 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1708 (+1);

- lennukid 443 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robotisüsteemid 2958 (+3);

- operatiivtaktikalised droonid 565 590 (+693);

- tiibraketid 5126 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 163 554 (+230);

- eritehnika 4833 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.