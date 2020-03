Põhiseaduskomisjoni enamus leiab, et presidendi poolt riigikogule saadetud seadus tuleks võtta vastu muutmata kujul.

Põhiseaduskomisjoni esimees Paul Puustusmaa (EKRE) ütles, et komisjonile jäi arusaam, et presidendi veto ei ole juriidiline. "Et tegemist oli poliitilise seisukohaga, mitte niivõrd juriidilise küsimusega," märkis ta.

Vaidluse tekitas opositsiooni ja koalitsiooni vahel aga dokument, mille tõi rahandusministeeriumit esindav advokaat Paul Keres. Opositsioon väidab, et dokument pandi kokku selleks, et koalitsioon tahab esitada tugevamaid argumente juhuks, kui seadus jõuab riigikohtusse, kus vaadatakse üle ka põhiseaduskomisjonis räägitu.

Isamaa ridadesse kuuluv Siim Kiisler, kes kolmapäeval komisjoni poolt ettekandega esineb, ütles, et komisjon on kuulanud mõlema poole seisukohad.

"Eks ma püüan anda võimalikult põhjaliku ülevaate nii presidendi esindaja komisjonis esitatud argumentidest kui ka valitsuse esindaja esitatud argumentidest," ütles Kiisler.

Taavi Rõivas (Reformierakond) ütles, et opositsiooni arvates tõmmati arutelule joon alla 20. veebruari istungil ning advokaadi seisukohta ei saa vormistada komisjoni seisukohaks.

Puustusmaa möönis, et komisjonis vaieldi, kas Kerese abil kokku kirjutatud seisukohti on võimalik rakendada presidendi vastu kontraseisukohtadena või mitte. "See küsimus meil siin muidugi oli. Ja see vaidlus oli pikk ja põhjalik," ütles Puustusmaa.

Vaidlus komisjoni esimehe Paul Puustusmaa ja aseesimehe Lauri Läänemetsa vahel jätkus pärast istungit teemal, kes koostas dokumendi, mille Paul Keres tõi.

Opositsioon esitas teisipäeva õhtul riigikogu juhatusele protesti põhiseaduskomisjonis toimunu kohta.