"Nutt tuleb peale," ohkab Chemi-Pharm looja ja juht Ruth Oltjer, kui kuuleb, et käte kiireks desinfektsiooniks vajalik antiseptik muutub tootjalt apteegini jõudes ligi neli korda kallimaks. "Turg on turg, aga ikkagi on see küüniline, praegust korooniaviirust niimoodi kasutada," nõustub ta.

Et laps peseks käsi tihti ja korralikult sooja vee ja seebiga ja/või kasutaks alkoholi sisaldavat deinfitseerivat lahust, soovitab korooniaviiruse puhangut taltsutav terviseamet lapsevanematele.

Kodumaine Chemi-Pharm on üks, kelle toodete seas on käte antiseptik, käte kiireks desinfektsiooniks vajalik vahend, mida peabki praegu palju kasutama ja seda on mõistlik lastele kooli kaasa anda.

"Me ei ole neli aastat tõstnud [hulgimüüjale] selle aniseptiku hinda, kuigi tarvikud ja tooraine on kallimaks läinud. Kui nüüd apteegi käsimüügis küsitakse selle eest 9.20, siis see ei ole okay ja kliendid on õigusega solvunud," tõdeb Ruth Oltjer. "Ligi 10 eurot on paljudele ilmselgelt liiga kallis, et seda lapsele kooli kaasa osta. Nutt tuleb peale – meie üritame, et Eesti turg oleks kaetud ja siis näed sellist pilti."

Näiteks Tallinna Viru Keskuse Apothekas maksis teisipäeval Chemi-Pharmi Chemisept kätegeel (100 ml) tõesti 9.20, aga Stockmanni ülemisel korrusel müüs Euroapteek sama antiseptikut hinnaga 4.99.

Apotheka kuulub ravimite hulgi- ja jaemüügikontsernile Magnum. Selle kommunikatsioonijuht Tiina Ansip vahendas Terve Pere Apteegi juhatuse liikme Kadri Ulla vastuse: "Antud toode oli tõepoolest sellise hinnaga ühes apteegis lühikest aega müügil. Tegemist oli inimliku eksitusega, mida korrigeeriti koheselt. Segadus oli tingitud sellest, et tegemist on tootega, mida tarnisid erinevad partnerid."

ERR-i täpsustavale küsimusele, mis saab inimestest, kes jõudsid kallima hinnaga desinfitseerivat geeli osta, vastas Ulla: "Hinnaga 9.20 müüdi antud toodet kuni vea avastamiseni kokku vaid paarkümmend. Kõigil, kel ostutšekk alles, vahe kompenseeritakse, selleks tuleb pöörduda Viru Keskuse apteeki."