Koroonaviirus võib edasi lükata Suurbritannia ja EL-i kõnelused

"Läbirääkimised on endiselt kavandatud järgmisel nädalal jätkuma, kuid on täiesti selge, et me hoiame olukorral silma peal," lausus peaminister Boris Johnsoni pressiesindaja.

Ta lisas, et nad võtavad kuulda teaduslikku nõu ja selle vooru jätkamise osas tuleb brittide ja EL-i ühine otsus.

Diplomaatiline allikas Brüsselis tõdes, et on äärmiselt tõenäoline, et kõnelused tühistatakse.

"Me mõtleme alternatiividele," lisas ta.