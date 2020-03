Tom Hanks ja tema abikaasa nakatusid koroonaviirusesse

USA näitleja Tom Hanks teatas neljapäeval sotsiaalmeedias, et nii tema kui ka tema näitlejannast abikaasa Rita Wilson on Austraalias nakatunud koroonaviirusega COVID-19.

Hanks viibib Austraalias filmivõtetel. Tegu on filmiga, mis räägib laulja Elvis Presleyst ning Hanks kehastab seal laulja kunagist mänedžeri Tom Parkerit. Hanksile ja Wilsonile, kes on mõlemad 63-aastased, tehti kohapeal test pärast seda, kui nad kaebasid väsimuse ja väikese palaviku pärast, vahendasid Reuters ja Axios.

"Et teha asju õigesti, nagu maailmas praegu vaja on, tehti meile koroonaviiruse test ning meie puhul osutus see positiivseks," nentis Oscariga pärjatud näitleja oma teadaandes.

Hanks lisas, et teda ja tema abikaasat testitakse, jälgitakse ja isoleeritakse nüüd nii kaua kui vaja.

"Ega rohkem polegi teha, kui võtta päev korraga? Me anname maailmale edasistest arengutest teada," märkis Hanks lõpetuseks.

Filmistuudio Warner Bros teatas kommentaariks, et töötajate tervis on nende jaoks prioriteediks ning et Austraalia tervishoiuametnikega tehakse põhjalikku koostööd.

Näitlejapaari puhul on tegu esimeste laiemalt tuntud USA kodanikega, kes on saanud koroonaviiruse nakkuse. Seni on Ameerika Ühendriikides saanud ametliku kinnituse rohkem kui 1000 nakatumisjuhtumit.