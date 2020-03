Terviseameti Saaremaa vaneminspektor Inge Balin ütles intervjuus Margus Mullale, et kuigi on kahtlus, et koroonaviirus võis jõuda Saaremaale itaalastest võrkpallurite kaudu, siis kõik mängu vaatamas käinuid ei saa siiski lugeda lähikontaktseteks.