Prantsusmaal algasid viirusest hoolimata kohalikud valimised

Kokku võib valimistel oma hääle anda umbes 47,7 miljonit inimest kokku 35 000 omavalitsuses. Prantsusmaal on viirusetõrje meetmena suletud mittehädavajalikud avalikud kohad, nagu kohvikud, restoranid, kinod ja jõusaalid.

Valimisjaoskonnad jäävad avatuks õhtuni ning valimiste teine voor toimub 22. märtsil.

Kohalikud valimised peavad toimuma, et tagada demokraatlik järjepidevus Prantsusmaal, ütles president Emmanuel Macron.

Ametnike sõnul viiakse valimised läbi rangetes sanitaarsetes tingimustes, hoolimata kahtlustest, et valimisjaoskond on ideaalne keskkond inimeste nakatumiseks.

Macron ütles neljapäeval, et teadlaste sõnul pole "mitte midagi, mis takistaks prantslasi, isegi kõige haavatavamaid, hääletama minema", kui kõik peavad kinni elementaarsetest nakkusennetuse reeglitest.

Kohalikud omavalitsused on kuulutanud välja erinevaid meetmeid, et tagada nakkuste pidurdamist. Sealjuures viiakse läbi regulaarset hääletuskabiinide desinfitseerimist, järjekorras seisvad hääletajad peavad olema üksteisest piisavalt kaugel ning käsi on võimalik puhastada valimisjaoskonda sisenedes ja sealt väljudes.

Vaatlejate sõnul jäävad paljud aga nakkusehirmus siiski koju. Ühe hiljutise küsitluse järgi on 28 protsenti prantslastest mures nakkusohu pärast valimisjaoskondades, milleks mitmes piirkonnas on koolihooned.

Valimised on proovikiviks Macronile, kelle partei võitis Pariisis 2017. aasta presidendivalimistel, kuid on alates sellest populaarsust kaotanud.

Pühapäevastel kohalikel valimistel kandideerivad Pariisi linnapeaks praegune sotsialistist meer Anne Hidalgo, parempoolne Rachida Dati, samuti Macroni kandidaat Agnès Buzyn, kes esitati kandidaadiks pärast Benjamin Griveaux otsust kandideerimisest loobuda.