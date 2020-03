Liikumine on lubatud vaid kaalukatel põhjustel nagu näiteks tööl- ja poeskäimine. Piirata tuleb nagu vähegi võimalik igasuguseid sotsiaalseid kontakte. Presidendi sõnul keelu rikkumist karistatakse.

"Liikumispiirangud kehtivad vähemalt 15 päeva," sõnas Macron.

President teatas ühtlasi, et kohalike valimiste teine voor lükatakse edasi.

Macron toonitas korduvalt, et Prantsusmaa on viirusega sõjas.

Samuti rõhutas Macron, et ühtegi toimivat ettevõtet ei lasta pankrotti minna.

Lühikokkuvõte meetmetest:

* Tuleb püsida kodus ja inimkontakte vältida. Ettevõtetel, millel see vähegi võimalik, tuleb kodus töötamisega kohaneda. Sisuliselt peaks väljas liikuma vaid kriitilise vajaduse korral, nagu toidupoe, apteegi külastamine või minek olulist tähtsust omavale töökohale, ning väljas tuleb iikuda üksi. Samuti peab inimene olema valmis võimuesindajale selgitama, miks ta parajasti õues on.

* Kõige rohkem kannatanud piirkondadesse on saadetud abiks ka sõdurid.

* Reisikeeld.

* Finantsabi ettevõtetele ja töötajatele.

* Siseriiklikud reisikeelud.

* Palju vaieldud pensionireformi peatamine.

Prantsuse ravimihiid Sanofi ja Ameerika ravimitootja Regeneron teatasid esmaspäeval, et alustasid uue ravimi katsetamisega COVID-19 viirusesse nakatunud haiglapatsientide peal.

Prantsusmaa tervishoiuminister Olivier Véran teatas pühapäeval 29-st uue koroonaviiruse COVID-19 surmast. Tegemist oli riigi kõrgeima ööpäevase surmajuhtumite arvuga.

Kokku on viirus viimastel andmetel riigis nõudnud 127 inimelu. Nakatunud on 5423 inimest.

