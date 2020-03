Terviseameti esindaja Ragnar Vaiknemets andis pühapäeva keskpäeval ülevaate värskeimast infost, mis puudutab uue koroonaviiruse levikut Eestis. Pressibriifingu video on nüüd järelvaadatav.

Pühapäevahommikuse seisuga on Eestis koroonaviirusesse nakatunud 135 inimest. Positiivsetest proovidest on 62 võetud Harjumaal, 37 Saaremaal, 13 Pärnumaal, 9 Võrumaal, 6 Tartumaal ja 8 Virumaal. Alates 31. jaanuarist on Eestis kokku tehtud 971 COVID-19 testi.