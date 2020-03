Tele2 sulgeb kõik esindused üle Eesti

"Suure ettevõttena tajume oma vastutust koroonaviiruse leviku piiramisel ja seepärast oleme võtnud vastu otsuse sulgeda ajutiselt kõik Tele2 esindused, et tagada tänases eriolukorras meie kõigi heaolu," ütles Tele2 müügidirektor Aare Uusjärv.

"Mõistame, et esinduste sulgemine tekitab ebamugavusi, kuid tänases olukorras on see vajalik samm, et kaitsta nii meie töötajate kui klientide tervist," selgitas Uusjärv.

Kliendid saavad Tele2-ga suhelda telefoni, e-kirja ja chat´i kaudu. Teenuste tellimiseks või muutmiseks saab kasutada Tele2 iseteenindust minu.tele2.ee, kust saab vajadusel muuta oma interneti- ja kõnepaketti ning tasuda arveid.