Sikorski: NATO peaks hakkama Vene droone ja rakette juba Ukraina kohal alla tulistama

NATO riigid peaksid hakkama alla tulistama ka Ukraina õhuruumis lääne suunas lendavaid Vene droone ja rakette, ütles Poola välisminister Radosław Sikorski.

"Kui meie poole lendab tiibrakett – ja kõigest kuu aega tagasi plahvatas üks neist Poola territooriumil –, siis on enesekaitse eesmärgil palju parem see alla tulistada siis, kui see asub veel Ukraina õhuruumis, kui lubada olukorral kujuneda selliseks, et rakett tulistatakse alla ja selle tükid kukuvad alla siin pool piiri," ütles Sikorski intervjuus BBC Radio 4-le.

Tema sõnul aitaks selline lähenemine nii Poolat kui ka Ukrainat. Lääne-Ukraina õhuruumi kaitsmine NATO riikide poolt võiks anda võimaluse taasavad ka Lvivi lennujaam, märkis Sikorski. "Teeksime sellega teene nii Ukrainale kui ka iseendale," lisas Poola välisminister.

Ta lisas, et seda küsimust arutatakse praegu mitte ainult Poolas, vaid ka Põhja-Atlandi alliansi sees.

Venemaa regulaarsed rünnakud Ukraina linnade vastu on varem korduvalt põhjustanud olukordi, kus raketid ja mehitamata õhusõidukid on jõudnud Poola territooriumile.

Ööl vastu pühapäeva ründasid Vene väed Ukraina Volõõnia oblastis Jahodõni jaama lähedal asuvat tanklat ja reisirongi. Piirkond asub Poola-Ukraina piirist mitte kaugel.

Droon tabas Kiievist Varssavisse sõitnud rongi vedurit. Tegemist on raudteeliiniga, mida mööda on kogu sõja vältel transporditud Ukraina pealinna külastavaid välisriikide juhte.

Vene rünnaku ajal tõstsid Poola relvajõud õhku oma hävitajad ning julgeolekujõud andsid piirialade elanikele hoiatuse.

Pärast juhtunut kutsus Poola peaminister Donald Tusk kiiresti kokku valitsuse liikmed, sõjaväe ja eriteenistuste esindajad.

Ta ütles, et Venemaa-poolne eskalatsioon "muutub reaalsuseks" ja tekitab Poolale riske.

"Lähinädalad ja -kuud kujunevad Venemaa poolt väga intensiivse tegevuse perioodiks ning kahjuks ei saa me välistada, et see eskalatsioon puudutab ka meie territooriumi," ütles Poola peaminister.

Polish PM Donald Tusk:



The coming weeks and months will be a period of greatly intensified Russian activity, and unfortunately we cannot rule out that this escalation will also affect our territory. pic.twitter.com/0BFvSxYwpJ — Clash Report (@clashreport) September 13, 2026

Tusk rõhutas, et Poola ja tema NATO-liitlased "peavad olema vajaduse korral valmis ühiseks vastuseks".