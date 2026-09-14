Endine RKIK-i juht erikomisjonile: kaitseminister osales protsessis aktiivselt ja otsustas

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) endine juht Magnus-Valdemar Saar saatis riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonile kirjalikud selgitused kaitsevaldkonna moonahangete kohta, kus taaskord tõi välja tema väitel kaitseminister Hanno Pevkuri otsustava rolli protsessis. Saar väitis ka, et tegi riskide kasvamise tõttu juba 2025. aasta varakevadel ettepaneku vahendamine lõpetada ja lepingutega katmata vahendid tagastada, millega Pevkur ei nõustunud.

Saar ja Pevkur pidid osalema esmaspäevasel erikomisjoni istungil, kuid kumbki ei tulnud kohale. Komisjoni esimehe, opositsioonipoliitiku Urmas Reinsalu sõnul Pevkur oma mitteosalemist ei põhjendanud. Saar põhjendas puudumist asjaoluga, et Euroopa prokuratuur on algatanud uurimise ja et tal puudub võimalus fakte dokumentide põhjal kontrollida, siis eelistab ta vastata küsimustele kirjalikult.

Esmaspäeval riigikogu avaistungil osalenud Pevkur lubas ERR-ile Saare väidetele omaltpoolt vastata ja lisame tema kommentaari esimesel võimalusel.

Kõige olulisem koht Saare 8-lehekülje pikkuses selgituses on koht, kus ta räägib kaitseminister Hanno Pevkuri rollist. Saar väidab, et kaitseminister ei olnud selles valdkonnas distantsi hoidev tellija, kes ootas aruandeid.

"Ta tõi ja pakkus ise aktiivselt tehinguid; sekkus vähemalt ühes suuremahulises kaasuses lepingutingimuste, tarnegraafikute, ettemaksu suuruste ja hindade läbirääkimistesse; pidas mõnel juhul tarnijaga ise läbirääkimisi; ärgitas pärast lepingute sõlmimist makseid kiirkorras teostama; ning andis hankijale suuniseid praktiliselt iganädalastel aruteludel."

Spetsiifiline huvi tundmatu Kreeka ettevõttega

Hiljem täpsustavatele küsimustele vastates tõi Saar välja, et viimased kaks tehingut Dataseli kaasuses tehti kaitseminister Hanno Pevkuri isiklikul eestvedamisel.

"Seejuures oli ministril spetsiifiline huvi sõlmida tehingud läbi Kreeka ettevõtte Nordeto. Sealhulgas ärgitati RKIK-i lepinguid kiirkorras sõlmima, viidates pakkumuse lühikesele kehtivusajale. Esimeste lepingute tarnete hilinemisest oli selleks ajaks teavitatud."

Saare sõnul oli Nordeto RKIK-ile tundmatu ja selle äritegevus ei olnud tema teadmise järgi seotud laskemoona ega kaitseotstarbelise kaubaga.

"Pakkumine oli saabunud eraviisiliselt kaitseminister Pevkurile. Ma ei ole kursis sellega, kuidas kaitseminister veendus partneri usaldusväärsuses ning võimekuses. RKIK ei sõlminud lepingut selle vahendajaga. RKIK sõlmis lepingu kauba päritolule ja omandile võimalikult lähedal oleva ärikehaga (üldpõhimõte), mis selles kaasuses tähendas Dataseli."

Saar pidi vastama ka küsimusele, kas Jaanus Rahumäel võis olla mingi roll selles.

Küsimus, mille esitas erikomisjoni juht Urmas Reinsalu, oli: "Delfi on viidanud Jaanus Rahumäe seostele kaitseminister Hanno Pevkuriga ning avaldas uudise 2025. aasta augustis, et kaitseminister Hanno Pevkur viibis Kreekas, kus ta veetis aega Jaanus Rahumäe villas ning muuhulgas kohtus ka Kreeka kaitseministriga. Kas teile teadaolevalt arutati selle visiidi käigus relvatehinguid ning kui, siis milliseid?"

Saar vastas sellele lakooniliselt: "Olin selleks ajaks ametist lahkunud ning pole kursis arutluse all olnud teemadega."

Minister ei soovinud vahendamist lõpetada

Saare selgitustest tuleb ka välja, et ta tegi RKIK-i direktorina protokollitud ettepaneku vahendamine lõpetada ja lepingutega katmata vahendid tagastada.

"2025. aasta hilistalvel/varakevadel esitas RKIK kaitseministri otsustuskoosolekule kirjaliku ettepaneku sellisel kujul lepingute sõlmimine lõpetada ja lepingutega katmata vahendid tagastada. Kaitseminister Pevkur lükkas ettepaneku tagasi ning andis korralduse hangetega jätkata. Vastav otsustuskoosoleku protokoll on kaitseministeeriumis olemas ja ma eeldan, et komisjonil on võimalus sellega kirjalikult tutvuda."

Saar lisas, et see otsus näitas, et minister mõistis hästi Ukraina toetamise vajadust, aga ka toetamisega seotud riske ja ei olnud kuidagi teadmatuses toetuse vahendamise üksikasjade osas.

Ministri kaasatus aitas probleeme lahendada

Samas avaldas Magnus-Valdemar Saar ka Hanno Pevkurile tunnustust.

"Lisan kaks asja ausa pildi huvides. Esiteks, kaitseminister Hanno Pevkuri kaasatus aitas mitmel korral probleeme lahendada, sealhulgas ekspordikontrolliga seonduvat. Teiseks, tema kontaktidest tuli tarnijaid, kes moona tegelikult ära tarnisid."

Komisjoni istungil osalenud viimaseid päevi kaitseministeeriumi kantsleri ametis olev Kaimo Kuusk ütles, et erinevaid moonapakkumisi saadeti kõikidele kaitseministeeriumi avalikku meiliaadressi omavatele inimestele. Nii ministrile, kantslerile kui ka teistele.

Kuuse sõnul edastati need RKIK-ile, kelle roll oli pakkumisi valideerida ja hinnata. See, et ka minister neid pakkumisi RKIK-ile edastas, oli Kuuse sõnul igati normaalne tegevus. Ta lisas ka, et tal ei ole Pevkuri sõnades põhjust kahelda.

ERR avaldab alljärgnevalt Magnus-Valdemar Saare kirjalikud selgitused erikomisjonile täismahus.