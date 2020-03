Allikad linnavalitsuses ja Venemaa valitsuses rääkisid Vedomostile, et pealinnas kehtestatakse karantiin hiljemalt paari nädala jooksul või isegi juba käesoleval nädalal, vahendas Meduza.

Allikate sõnul tähendavad uued reeglid seda, et peatatakse kõik kriitilise funktsioonita ärid ja tegevused. Jätkuvad ainult ühiskonna toimimiseks vajalikud tegevused ja protseduurid ning avatuks jäävad vaid toidupoed ja apteegid. Öötundideks kehtestatakse ka komandanditund, mil õues liikumiseks on vaja võimude eriluba.

Ühistransport peatatakse.

Üks võimuesindaja rääkis Vedomostile, et kõik riigi jõuametid, sealhulgas politsei, rahvuskaart ja kaitseministeerium, on selliseks eriolukorraks ettevalmistusi teinud. Valitsuse allikas kinnitas, et võimuesindajatel on nüüdsest saavutatud valmisolek Moskva sulgemiseks.

Jurist Aljona Zelenovskaja prognoosis, et karantiinireeglite rikkumise eest hakatakse karistama rahatrahvide ja kuni 30 päeva pikkuste vanglakaristustega.

Meedias liiguvad ka väited, et president Vladimir Putin võib juba teisipäeval astuda üles erakorralise pöördumisega.