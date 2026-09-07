Karis nimetas Eesti uueks suursaadikuks Hiinas Riina Kaljuranna

President Alar Karis nimetas oma käskkirjaga Riina Kaljuranna Eesti uueks suursaadikuks Hiinas ja kutsus sealt tagasi Hannes Hanso.

"Nimetan Riina Kaljuranna Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks

suursaadikuks Hiina Rahvavabariigis, asukohaga Pekingis," seisis 3. septembril allkirjastatud otsuses. "Kutsun tagasi Hannes Hanso, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Hiina Rahvavabariigis," lisati samas.

Teadaolevalt asub Hanso tööle Eesti suursaadikuna Ameerika Ühendriikides.

Kaljurand on aastatel 2020-2024 töötanud Eesti suursaadikuna Gruusias asukohaga Thbilisis, kust ta on katnud suursaadikuna ka Armeeniat.

Kaljurand alustas tööd välisministeeriumis 1993. aastal. Aastatel 2004-2007 töötas ta kaitseministeeriumis ning pärast seda aastani 2018 Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuses. Aastatel 2013-2018 oli Kaljurand rahvusvahelise Lennart Meri julgeolekukonverentsi direktor. 2018. aastal naasis ta välisministeeriumisse poliitika planeerimise osakonda.

Kaljurand on sai 2019. aastal president Kersti Kaljulaidilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

Riina Kaljurannal on Stockholmi Ülikooli magistrikraad riigiteaduses.