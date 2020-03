Rootsi ja Taani annavad SAS-ile krediiditagatisi

Rootsi ja Taani valitsus teatasid teisipäeval, et nad annavad rohkem kui 275 miljoni euro ulatuses krediiditagatisi, et kaitsta lennufirmat SAS uue koroonaviiruse pandeemia majandusmõjude eest.

Kopenhaagen ja Stockholm annavad SAS-ile tagatisi, et firma saaks laenata raha kommertspankadelt.

Mõlema riigi valitsus annab tagatisi 1,5 miljardi Rootsi krooni (137,7 miljoni euro) ulatuses.

Taani rahandusminister Nicolas Wammen ütles avalduses, et SAS on suure tähtsusega nii Taanile kui Rootsile. Mõlemad on SAS-i suurimad aktsionärid.

SAS teatas pühapäeval, et jätab enamuse lennukitest maapinnale, kuni tingimused kommertslendudeks paranevad.

Kompanii ütles, et see tähendab ka ajutist töö vähendamist 10 000 töötajale, mis moodustab 90 protsenti kogu tööjõust.

Mnuchin: koroonaviirus on lennundussektorile hullem kui 9/11

USA rahandusminister Steven Mnuchin hoiatas teisipäeval, et koroonaviiruse pandeemia võib olla lennundussektorile laastavam kui 2001. aasta 11. septembri rünnakute järelmõju.

Lennufirmade tegevjuhid pidasid kõnelusi seadusandjatega, et arutada, mida ette võtta seoses lennureiside järsu vähenemisega ajal, mil riigid sulgevad viiruse leviku tõkestamiseks oma piire.