Diviisi staabiülema asetäitja kolonel Toomas Tõniste rääkis, et Ukraina ega Venemaa pole rindel läbimurret saavutanud, kuid osades lõikudes on sõjategevus väga intensiivne. Koloneli sõnul sõltub läbimurre sellest, kumb esimesena suudab oma üksused tegutsema panna täielikus raadio- ja eetrivaikuses.

Tõniste selgitas "Ukraina stuudios", et maasõja paradigma sõja võitmiseks ei ole muutunud.

"Maasõja paradigma sõja võitmiseks on sarnane sellega, mis Vene teoreetikud 1920. aastate lõpus välja mõtlesid ja mida hiljem on täiendatud. See on see, et sa saavutad taktikalise läbimurde, laiendad seda, süvendad seda ja sul on piisavalt üksusi, mida tuua läbimurdesse, murda operatiivavarusele välja ja sundida vastane sõdima pööratud rindega ehk piirata tema suured väekoondised sisse," rääkis Tõniste ning nentis, et hoolimata tehnoloogilistest uuendustest pole kumbki pool läbimurret saavutanud.

Tõniste sõnul on küsimus selles, kumb esimesena suudab oma üksused tegutsema panna täielikus raadio- ja eetrivaikuses.

"Seda on nüüd tõenäoliselt mõlemal poolel keeruline teha. Venelastel ei lähe see väljaõppe ja juhtimiskultuuriga kokku. Ja ukrainlased on ka näidanud, et kogu sõja jooksul nad ei ole seda tüüpi väekoondist suutnud ette valmistada. Ma ei räägi siin väikeüksustest, vaid ma ikkagi suurtest taktikalistest üksustest ja väekoondistest," lausus Tõniste.

"Selle mõte on ju see, et kogu raadiospekter on laias ulatuses maha surutud," selgitas Tõniste. "Ühest küljest tähendab see seda, et ükski droon ei lenda, mis on oluline võimaldaja ja võimendi tänapäevasel lahinguväljal. Aga teisest küljest tähendab see, et raadioside ei levi ja juhtimine ei toimi. Tuleb tegutseda initsiatiivi, välja antud käskude ja suuresti oskuste baasil."

Koloneli sõnul ei ole venelased loobunud mõttest korraldada suur soomusrünnak.

"Nad lihtsalt ei saa seda teha, nad ei saa seda soomuse massi koondada kuhugi. Minu meelest eelmisel nädalal, paar nädalat tagasi olid mõningad sellised katsed ja see lõppes jällegi sellega, et neil oli 10, 12, 15 põlevat masinat. Ilmselgelt niiviisi kaugele ei sõida," märkis Tõniste.

Ukrainlased teatasid, et kasutasid õhutõrjes laserrelva. Tõniste hinnangul ei ole lasertehnoloogia veel seal maal, et see oleks saamas lahinguväljal igapäevaseks.

"Nii nagu kuulil on algkiirus, siis nii võiks öelda, et ka laseril on algkiirus. Selleks, et see algkiirus tekiks, et see kiir piisavalt suure energiaga kuhugi jõuaks, peab olema päris suur energiatootmine seal taga," lausus Tõniste.

Kui selline tehnoloogia oleks piisavalt arenenud, siis võiks sellel Tõniste sõnul olla nii õhu-, mere- kui ka maadomeenis väga palju võimalikke rakendusi.

"Tuleb jääda rahulikuks, vaadata, kuhu see areneb. Ka ukrainlased ise ju väitsid, et nad on oma püsitaristukaitsel, objektikaitsel seda kasutanud. Kasutanud seda tõenäoliselt kohas, kus neil oli vajadusel, võimalusel piisav energiatootmise võime, et seda relva käivitada. Arvata nüüd seda, et sellest saab asi, mille me suudame laadida igale maasturi järelkärule ja sealt tulistada – tundub, et sellest oleme veel mõnevõrra kaugel," rääkis Tõniste.

Samas on Ukraina hakanud rohkem reaktiivdroone alla tulistama.

"Nad on mingi rohu leidnud," märkis Tõniste. "Kui augustis-septembris olid reaktiivdroonid Ukraina jaoks tõsine probleem, siis praeguseks hetkeks on nende allalaskmise protsent oluliselt tõusnud. Järelikult on Ukraina kas leidnud vajalikud tehnilised lahendused või leidnud mingisuguse tehniliste lahenduste kogumi, mille abil nad on jõudmas üsna samasse kohta, kus nad olid ka propelleriga liigutatavate droonide vastu edukad."