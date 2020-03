"Saan öelda, et tegeleme olukorraga, et siit puhtalt välja tulla. Keegi ei ole püssi põõsasse visanud, loodame, et saame ikkagi hakkama. Eks see lööb kõiki ühtemoodi, mitte ainult Regional Jetti, vaid kõiki maailma lennufirmasid, me ei ole siin kuidagi erand," rääkis Uibo ERR-ile.

Tema sõnul Regional Jeti suurimad kliendid SAS ja LOT oma lende drastiliselt vähendanud ja see mõjutab loomulikult ka tema ettevõtet. Kärbete maht võib ulatuda 80 protsendini, märkis Uibo. "Lennukid jäävad mingiks ajaks kindlasti osaliselt seisma," tõdes ta.

Nii on Regional Jetil ära jäänud liinilennud Tallinnast Varssavisse, Brüsselisse ja Stockholmi. Samuti on kärpeid teiste riikide siselendudes, kuid päris kinni neid ei panda, rääkis Uibo. "Lõplik number ei ole veel selge, mingi liiklus kindlasti jääb. Aga vähenemine on päris drastiline," tunnistas ta.

"Tegeleme kriisiplaani koostamisega ja räägime läbi erinevate äripartneritega, et kuidas sellest kõigest läbi tulla. Täna hoiab kogu lennundussektor seljad koos, üksteist toetatakse ja aidatakse. Aga eks sõltub muidugi, kui kaua see olukord kestab," ütles Uibo.

Viitele selle kohta, et paljude lennundusettevõtete kohta on räägitud nende lähenevast pankrotist, vastas Uibo: "Seda me veel ei näe. Aga kõik oleneb sellest, kui pikalt see periood kestab. Kui kuni kolm kuud, siis ma arvan, et on veel võimalik sellest läbi tulla."

Uibo sõnul tegeleb Regional Jet praegu erilendudega, et pakkuda Eesti inimestele võimalusi Euroopast kuidagi koju saada, kuna liinilennud on igal pool lõpetatud. "Keskendume sellele ja aitame inimesi koju saada," ütles ta.