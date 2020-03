Keskkonnaministeeriumi teatel tuleb ka eriolukorra ajal prügi liigiti koguda. Tavaprügist eraldi tuleb jäätmeid koguda koroonaviiruse diagnoosi või selle kahtluse korral, et piirata nakkuse levikut jäätmete kaudu.

Keskkonnaministeerium avaldas ülevaate, mis aitab tuua selgust jäätmekorralduses eriolukorra ajal.

"Kodusel ja kodusemal režiimil on paljud Eesti inimesed nüüd olnud juba mõne päeva ning küllap märkavad kõik igapäevase jäätmetekke hüppelist kasvu," nentis keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma.

"On äärmiselt oluline mõista, et diagnoositud koroonaviiruse või tolle kahtluse korral kogutaks ka jäätmeid tavapärasest teisiti." Sestap on ministeerium pannud kokku vastused koroonapuhangu ajal tekkida võivatele olulisematele jäätmeküsimustele.

Heinma rõhutas, et viirust kandes on kõige olulisem hoida enda ja teiste tervis, mistõttu tuleb vastupidiselt tavareeglitele panna kõik endaga otseselt kontaktis olnud jäätmed ühte kilekotti, sulgeda see hoolikalt ning visata segaolmejäätmete sekka.

"Nimetagem neid koroonajäätmeteks, mida tuleb käsitleda nakkusohtlikena ning nad tavaprügist eraldi hoida. Kui aga viirust ega otsest viirusekahtlust pole, jätkub kõik tavapäraselt. Kindlasti tuleks jätkata biojäätmete eraldi kogumist," lisas Heinma.

Koroonaviiruse levikuga seotud jäätmeteemalised korduma kippuvad küsimused lähevad üles keskkonnaministeeriumi kodulehele ning neid täiendatakse jooksvalt.