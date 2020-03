Tegemist on 2012. aasta detsembris New Delhis aset leidnud juhtumiga, mille käigus kuus meest meelitas 23-aastase naissoost arstitudengi Jyoti Singhi ja tema meessõbra reisibussi. Seal aga ründasid nad paari. Mees peksti oimetuks, naist aga vägistati nii võikal moel, et tema siseelundid said tohutuid vigastusi. Muuhulgas kasutasid kurjategijad seksuaalrünnakuks metalltoru. Lõpuks viskasid ründajad naise ja mehe bussist välja, kirjutavad Yle ja BBC.

Naine toimetati hiljem isegi Singapuris asuvasse tipphaiglasse, kuid paraku suri ta siiski rünnaku käigus saadud ulatuslikesse vigastustesse. Juhtum pälvis ülemaailmset tähelepanu ning juhtis tähelepanu Indias lokkavale seksuaalvägivallale ning naiste väärkohtlemisele.

Juhtumi järel karmistas India ka seadusi ning mõnel juhul võib vägistamise eest oodata ees ka surmanuhtlus. Paraku pole need sammud veel pikalt kestnud kombeid ohjeldada suutnud ning sageli jõuab avalikkuse ette erilise võikusega silma paistvaid seksuaalkuritegusid, sealhulgas rünnakuid laste vastu.

Üks süüdistatavatest poos end eeluurimisvanglas üles juba 2013. aastal. Jõugu noorim liige, kes oli juhtumi ajal alaealine, pääses vanglast välja juba 2015. aastal olles kandnud ära maksimumkaristuse ehk kolm aastat vabadusekaotust.

Ülejäänud neli meest, kes olid kõik süüdi mõistetud nii vägistamises kui ka mõrvas, lootsid India ülemkohtult juhtumi uuesti kohtumenetlusse võtmist, kuid ülemkohus lükkas nende taotlused tagasi. President omakorda lükkas tagasi nende armuandmistaotlused.

See tähendaski, et võimude järgmine samm on surmanuhtlused täide viia ning mehed poodi üles pealinnas asuvas Tihari vanglas. Viimati viidi Indias surmanuhtlus täide 2015. aastal.