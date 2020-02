India politsei süüdistab meest viieaastase tüdruku vägistamises

Tüdruk langes seksuaalkuriteo ohvriks laupäeva hommikul ning viibib haiglas. Tema seisund olevat stabiilne, vahendas BBC.

Tugeva valve all oleva USA suursaatkonna territoorium on suur ning seal elab ka kohalike elanike seast palgatud töötajaid. Samal territooriumil elavad nii tüdruku kui ka tema väidetava ründaja perekonnad.

Tüdruku isa töötab saatkonnas majapidajana. Autojuhina elatist teeniv 25-aastane süüdistatav küll ise saatkonna töötajate hulka ei kuulu, kuid ta elab territooriumil seetõttu, et tema isa on saatkonna töötaja.

Politsei teatel tundsid ohvri ja süüdistatava perekonnad teineteist hästi. Esialgsetel andmetel meelitas mees õues mänginud tüdruku oma majja, kui lapse vanemad eemal olid. Kui tüdruk koju naasis, rääkis ta juhtunust emale. Laps viidi koheselt haiglasse, kus arstid ka ametlikult kinnitasid, et tüdrukut on vägistatud.

Seksuaalkuriteod on Indias väga levinud ning mitmed eriti võikaid detaile sisaldanud juhtumid, mis on mõnel juhul lõppenud ka ohvri surnuks piinamisega, on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu. India värskeima kriminaalkuritegude statistika kohaselt on neljandik vägistamise ohvritest olnud lapsed ning 94 protsenti juhtumitest on olnud sellised, kus kannatanu on oma ründajat või ründajaid tundnud.

Pärast 2012. aasta juhtumit, kus meestejõuk vägistas, piinas ja tappis New Delhi bussis tudengineiu Jyoti Singhi, puhkesid Indias massilised meeleavaldused, millega nõuti olukorra kontrolli alla saamist ja rangemaid karistusi. Seda tehtigi ning alates 2018. aastast saab Indias lapse vägistamise eest karistada surmanuhtlusega.

Samas näitavad nii äsjane New Delhi juhtum kui ka sellele järgnenud juhtum Rajasthani osariigis Churu piirkonnas, kus kümneaastane vägistatud tüdruk pääses napilt elusalt matmisest, et olukord on endiselt äärmiselt hull. Samuti pole kurikuulsa 2012. aasta grupivägistamise ja mõrva süüdlasi endiselt hukatud, sest ühel süüdimõistetul oli endiselt õigus otsus edasi kaevata.