Halvenenud ärikeskkonna ja pikaajalisi huvisid silmas pidades otsustas Tallinki juhatus, et tänavu dividende ei maksta, teatas ettevõte börsile.

Varem oli Tallink Grupi juhatus teinud otsuse, mille järgi pidi tänavu dividende makstama 0,06 eurot aktsia kohta. Viiruspuhangust tingitud majanduskriis pani ettevõtte juhatuse otsust muutma.

"Vastavalt AS-i Tallink Grupp dividendipoliitikale (majandustulemuste võimaldamisel maksta vähemalt viis senti aktsia kohta), tulenevalt halvenenud ärikeskkonnast ning ettevõtte pikaajalisi huve silmas pidades on juhatus otsustanud, et kavatseb teha nõukogule ettepaneku 2019. majandusaasta kasumist dividende mitte maksta. Sellega on muudetud juhatuse varasemat otsust teha ettepanek maksta dividende 0,06 eurot aktsia kohta," teatas ettevõte Tallinna börsile.

Tallink märkis teates, juhatus tegeleb aktiivselt kulude ja rahavoogude juhtimisega, kindlustamaks tavapäraste operatsioonidega võimalikult kiire alustamise peale kriisi möödumist.

Esmaspäeval teatas AS Merko Ehitus, et ettevõtte juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule kasumi jaotamise osas uue ettepaneku, mille kohaselt dividende 2019. aasta eest ei maksta. Veebruaris oli ettevõtte juhatus otsustanud, et aktsionärdiele makstakse dividendidena välja 0,60 eurot aktsia kohta.

Merko Ehitus põhjendas uut otsust pandeemia ja piirangute mõjuga kontserni äritegevusele.